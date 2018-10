Un móvil de la guardia urbana con el personal a bordo fue atacado por una persona mayor de edad bajo los efectos del alcohol intento dañar el rodado golpeando parabrisas, puertas.-

El hecho ocurrió en la madrugada del domingo cuando el móvil de la GUM estaba realizando tareas de prevención en zona de la estación, cuando se acercó a la unidad este sujeto identificado con el apellido Quintana y comenzó a ningunear a los hombres asignados al turno del fin de semana.-{gif-2018}DiarioMercedes.COM conoció que ninguno de los hombres que realizaban el trabajo de prevención descendió del vehículo de haberlo hecho quizás hoy la historia seria otra.-

Esta persona muy alcoholizado le dijo: “Ahora que están ustedes a quita no puedo escuchar la música alta” Ustedes no me dejan disfrutar de la vida entre otros reclamos.-

Quintana mientras hablaba golpeaba el capot y los vidrios de la unidad buscando que el personal saliera del auto, en determinado momento, sacó un cuchillo y alzó la voz desafiando a los hombres del GUM.-

El coordinador de la GUM Luís Galarza en contacto con la redacción de DiarioMercedes dijo: “Afortunadamente no paso a mayores y hay que destacar que la policía llego rápidamente al lugar para asistir el requerimiento del personal”. Este individuo al ver el patrullero huyo del lugar rápidamente.-

Por este hecho se realizó una exposición policial en sede de comisaria Primera informó Luis Galarza coordinador de la guardia urbana municipal.-