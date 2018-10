Una vecina de barrio Centenario fue denunciada en sede policial de comisaria Primera por difamación en la red social Facebook, el día de ayer una persona del barrio San Pedro se presentó para poner en conocimiento a las autoridades la situación.-

De acuerdo a lo que comento la damnificada que se dedica a la venta de Joyas por catálogo fue engañada por la persona domiciliada en barrio Centenario identificada como rebeca Pintos.-

La mujer de barrio San Pedro sumó a la lista de vendedora de joyas a Pintos, a quien le entregó después de un mes un pedido hecho por una suma de 1800 pesos.-La líder de barrio San Pedro le entregó a Florencia Rebeca Pintos la mercadería encargada, en ese momento la revendedora dijo no tener efectivo.-

Desde ese momento comenzaron los problemas porque Pintos no abono en su totalidad el importe de la joyas encargadas, teniendo consideración la líder aceptó el pago en cuotas.-

Si bien esta revendedora “La Difamadora” cubrió un total de 1300 pesos quedó a deber y sin cubrir $500, después adujo que no tenía plata, que sus clientes no le recibían las joyas y un montón de otras excusas señaló en el programa La Mesaza de Patricia Ramírez la líder Godoy.-

Godoy quien incorporó a Rebeca Pintos como vendedora, no entiende cuales son los motivos por el cual se la acusa de estafadora con publicaciones periódicas en las redes sociales.-

“Rebeca Pintos me quedó a deber $500, se quedó con la ganancia y no me devolvió la mercadería” dijo Godoy por la 90.5.-

“Con esas publicaciones que ella está haciendo, me está difamando y acusando de estafadora cuando en realidad es todo lo contrario”, además perjudica a la empresa y la directora zonal, todo lo que ella publicó he realizado las capturas de pantalla y tengo pruebas y testigos, lo único que quiero es que deje de publicar en Facebook esas mentiras.-

“Voy a llegar hasta las últimas consecuencia de seguir con esa postura voy a iniciar una demanda”.-

Por eso es que hoy la directora zonal de la empresa y mi compañera estamos hoy aquí para clarificar esta situación, es el primer antecedente que tenemos y es la primera vez que alguien que no cumplió con lo acordado sale a difamar y a perjudicar a la empresa dijo Susana Godoy.-

Ahora solo debemos esperar a que haga su descargo, seguramente la citación policial le llegara a mitad de la semana próxima.-