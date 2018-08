Una muer identificada con el nombre de Tamara se atrinchero en su unidad luego que una inspectora la detuvo por circular sin el casco colocado, ante esa infracción la conductora se plantó y decía: “Si me sacan la moto me corto las venas, no se trata de una unidad robada” Salí muy apurada de casa y no traje los papeles.-

La mujer fue demorada en un operativo de rutina por tránsito y al momento de que el personal la demoró circulaba con el casco en la mano y no en la cabeza como debe ser utilizado ese elemento de seguridad, ante esa situación extraña, anómala, los agentes le solicitaron la documentación del rodado, desafortunadamente no poseía, por lo que se procedió a la retención y al secuestro preventivo de la unidad.-

Los inspectores intentaron colocar las fajas correspondientes cuando esta mujer que nunca descendió de su moto le dijo: no voy a entregar mi moto, salí de casa a buscar una bolsa de papa y no me puse el casco porque me duele el oído por una enfermedad que tengo otitis.-

Cuando me paro tránsito, me coloque el casco, luego de explicarle la situación por la cual no lo llevaba puesto, el personal a toda forma quería sacarme la moto, dijo Tamara a Patricia Ramírez en la transmisión en vivo realizada en nuestra cuenta de Facebook.-

Vine con mi moto a cuesta acompañado por transito hasta la oficina contaba Tamara vecina del barrio Comunicaciones, por más de una hora intento hacer entrar en razón a los agentes de tránsito y a los uniformados de comisaria Primera que se hicieron presente en el lugar para colaborar con transito.-

En varias oportunidades Tamara amenazo en cortarse la vena del brazo si el personal de tránsito y policial le quitaban la moto, además decía aunque traigan a la policía federal o gendarmería no me van a sacar la moto, es el único medio de movilidad que tengo para llevar al hospital a mis hijos que están enfermos y son discapacitados.-

Después de varios minutos de discusión con el personal policial, la infractora junto a una femenina policial se movilizó hasta el domicilio en busca de la documentación que posteriormente fue presentada en sede judicial-

Recordemos que hace tiempo atrás se origino una situación que involucro a un personal retirado de la policía quien fue controlado en un operativo de tránsito por circular sin casco, charla y discusión de por medio, este hombre retirado de la policía pidió que le acercaran el casco, que fue llevado por un móvil de comisaria Primera. Una vez con el casco puesto y mostrado al personal de transito y multa labrada continuo la marcha.-

Algo asi sucedió con Tamara, luego de haber mostrado la documentación en sede policial y completado con el trámite de rigor y con la multa correspondiente regreso a su domicilio.-

La multa que se le labro fue por conducción sin casco, sin documentación del rodado, sin carnet y sin seguro.-

