El 9 de junio personal del escuadro 7 “Cabo Misael Pereyra” de gendarmería nacional, dio cumplimiento a las medidas judiciales ordenadas por el juzgado federal de paso de los libres, a cargo de la Dra. Cristina Elizabeth Pozzer Penzo, secretaria penal nro. 2, a cargo de la Dra. María Eugenia Esquivel con el objeto de constatar si se estaría ante la comisión de delitos tipificados y sancionados por la ley 23.737, y delitos conexos

Se ingresó al domicilio en presencia de testigos hábiles requeridos al efecto en cumplimiento a las formalidades ordenadas mediante protocolo para “Allanamientos Y Requisas Personales” del ministerio de seguridad de la nacional, resolución Nro 275, quienes presenciaron el momento en que la encargada del inmueble manifestó al personal que realizo el allanamiento lo siguiente “les doy cien mil pesos, llévense todo eso que esta sobre la mesa, pero no me lleven presa, yo tengo para arreglar”. Seguidamente y cumplidas las formalidades del caso se procedió al registro del inmueble y requisa de las personas, obteniendo los siguientes resultados:La detención de dos personas, la incautación de seiscientos sesenta gramos, con cuatro miligramos de cocaína, ciento noventa mil sesenta y cuatro pesos argentinos ($190.164),???doce (r$ 12) reales,??dos (u$s 2) dólares,???un revolver calibre 22 largo con siete municiones,???tres balanzas de precisión,???siete celulares,??una tablet,???un pendrive y???documentos varios de interés para la causaEl avalúo estimado del estupefaciente seria aproximadamente ciento sesenta y tres mil setecientos setenta y nueve pesos con veinte centavos ($ 163.779,20).Avalúo total: trescientos setenta y seis mil quinientos pesos con veinte centavos ($ 376.500,20).