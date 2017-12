Efectos de comisaria distrito Tercera a cargo del comisario Emiliano López realizan un intenso trabajo para dar con el paradero de una menor de 14 años que se ausento de su domicilio la noche del viernes, la familia muy angustiada pide colaboración de la comunidad para dar con el paradero de Antho.-

DiarioMercedes dialogo con el titular de comisaria Tercera quien se ocupa de la investigación, el comisario López dijo; “estamos trabajando y realizando un rastrillaje hasta el momento no tenemos novedades sobre el paradero de la menor”, no se descarta que mi personal en el transcurso de las horas me informe sobre las novedades del hecho con alguna pista.-





En un audio que envió un familiar de Antho y que este medio transcribió expresa lo que contamos:

“Estamos muy preocupada por ella, porque anoche yo anoche mande a mis nenes a comprar en Rolito por Lavalle y ellos salieron a correr porque una traffic los quería llevar” Ella vive a 500 metros del supermercado Rolito , Se nos cruza miles de cosas por la mente ojala no le haya pasado nada malo con ella.-

El comisario Emiliano López confirmo a este medio que hasta las 11:35 nadie radico exposición ni denuncia, ante la preocupación de los familiares y para dar con el paradero de la menor el personal rápidamente al ser anoticiados desplego un operativo.-