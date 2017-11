El lamentable hecho sucedió el viernes pasada las 17:30 cuando una menor que caminaba junto a una tía cruzo la avenida Lavalle y fue golpeada por un automóvil que no detuvo la marcha dejando a la menor tirada en el pavimento.-

Testigos aseguraron a DiarioMercedes que la menor de edad cuando recibió el impacto del vehículo voló por el aire, de este lamentable episodio hay que mencionar que la nena no sufrió lesiones de carácter graves.-

La unidad de emergencia fue la responsable de hacer el ingreso al nosocomio local de la accidentada.-

Efectivos de comisaria Primera trabajaron en el lugar realizando las diligencias de rigor para tratar de hallar a la persona que conducía el rodado y que se fue del lugar luego de protagonizar el accidente.-

De manera no oficial se conoció que la nena de siete años se le escapó a una tía que fue a buscarla de la escuela y al llegar a la intersección de la calle Sarmiento y avenida Lavalle no escucho que la tía le advirtió que no cruce la calle por el transito que tenía esa arteria.-

DiarioMercedes no conoció el informe oficial de comisaria Primera, pero seguramente el lunes podrán brindar detalles de lo sucedido.-