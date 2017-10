Yo venía saliendo de la ciudad y cuando veo que una moto se atraviesa, frene e intente esquivarla y termine sobre este zanjón dijo gentilmente a Patricia Ramírez Darío Muller conductor de la camioneta 4x4.-

Para no atropellar a la moto donde venían dos jóvenes tuve que mandar la camioneta hacia el zanjón, fue una moto de color negra 110cc, yo viajaba con mi familia y solo se registraron daños materiales, la bebe de 5 meses por una cuestión de protocolo fue ingresada a la guardia del hospital

Dios puso sus manos para evitar que sucediera algo peor, no se pensaron las chicas no hubo guiñada ni nada, transitaba a muy baja velocidad y por no atropellarlas termine aquí en este zanjón, dijo Darío Muller domiciliado en avenida Lavalle de esta ciudad.-