@DiarioMercedes

Un sujeto que conducía un automóvil fue protagonista de una colisión con una moto donde viajaban dos personas, el conductor intentó huir luego de protagonizar el episodio, uno de los accidentados se puso delante de la unidad evitando que huyera.-

Muy sacado el automovilista al ver que no podía abandonar la escena por tener una persona delante, intento llevarla puesta fue ahí que una persona le dio una trompada para que no mate a la mujer que tenía delante del automóvil, este reacciono sacando un machete del interior con claras intenciones de dañar al hombre que le puso una trompada al intentar con la vida de la mujer que no lo dejo que huyera.-

Datos oficiales confirmaron que el conductor del automóvil le piso con la rueda una de las piernas a la persona que intento demorarlo hasta que arribaran los efectivos policiales al lugar.-

El lamentable hecho ocurrió en la esquina de Placido Martínez y Belgrano y gracias a personas en el lugar pudieron tomar los datos de la patente además de defender a los accidentados del ataque con un gran machete por parte del conductor del rodado cuyo domio es BQY205.-

Cabe mencionar que el auto propiedad de un conocido abogado de esta ciudad huyo del lugar chocando a un Volkswagen Gol estacionado.-

Efectivos de comisaria Primera y personal de transito pudieron ubicar a la unidad que provoco según testigos de manera intencional el grave accidente donde resultaron dos personas del barrio Comunicaciones lesionados.-

Los accidentados fueron ingresados al hospital local y son de apellido Saucedo domiciliados a media cuadra del estadio de básquet del Club Comunicaciones.-