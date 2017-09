@DiarioMercedes

El día martes se llevo adelante una audiencia debate por el juicio contra María Dolores Cazafus la madre mercedeña que dejo abandonado a su hija en el patio de una vecina en barrio José María Gómez, el tribunal cito a varios testigos, el desarrollo era normal hasta que la imputada sufrio un ataque de nervio y luego de ser examinada por María del Carmen Seti medica forense que aconsejo terminar la audiencia.- Varios testigos pudieron expresarse en la audiencia que fue fijada para el dia martes 12 de septiembre, cuando fue el momento de ingresar a la sala de la Dra. Docc la imputada tuvo el problema de salud que impidió culminar con la rueda de testimonios acordados por el TOP.-



El Dr.Troncoso comento a Patricia Ramírez que la sentencia que en principio tuvo una fecha no sera asi considerando que no declaro una de las personas citadas en esta audiencia, aun faltan las testimoniales de los enfermeros y de la Dra. Docc que no pudo hacerlo aun.-



La medico forense examino a Cazafus y dio el resultado al tribunal manifestando que no era conveniente continuar con la audiencia estando ella presente debido al nerviosismo que sufrió durante las testimóniales de los primeros testigos.-