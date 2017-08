{loadposiotion lenuit-2017}

Brisa Herrera está desaparecida desde el lunes por la tarde cuando salió de su domicilio para concurrir a una clase de danzas, la familia sospecha lo peor y todo apuntaría a un ex novio violento que tuvo la joven que es intensamente buscada.- La madre comento que la joven salió de la casa para asistir a una clase de danzas en el pueblo que se encuentra a unos dos kilómetros, después de haber pasado un tiempo largo que Brisa no regresaba a la casa decidió ir a buscarla, en primer momento habló con las chicas de danzas quienes le explicaron que no hubo danzas y que la suspensión se comunicó vía WhatsApp en el grupo.-

Brisa se llevó un bolso en el que lleva la indumentaria para danzas ese día de la desaparición.-

Empecé a buscar en todo el pueblo y sin poder dar con ella, soy católica y pienso lo peor, como nuestra casa está muy alejada del pueblo he buscado en las alcantarillas y por todas las taperas de la zona pero sin resultado dijo la madre en la entrevista hecha por Daniel Miño a las 07:50 del miércoles 30 de agosto.-

Juana Escalante preciso que hubo un inconveniente en la comisaria del pueblo porque en principio no me tomaron la denuncia de desaparición, pero luego de insistir y seguir lo que me sugerían, el personal escucho mi denuncia.-

Brisa Herrera no tiene celular y actualmente se encuentra en pareja con un joven del pueblo con quien hemos charlado sobre la ausencia, conocemos a la familia del chico y existe una buena relación, Mi hija tuvo un novio muy violento antes de volver a iniciar una relación, para que se olvide del joven violento la envíe a Buenos Aires con sus hermanas y ahora estoy muy preocupada que el ex novio esté involucrado en este tema manifestó la madre de la joven desaparecida.-



"Hemos recorrido la zona para tratar de dar con su paradero, pero en el pueblo de Mariano I. Loza nadie la vio, fuimos hasta la terminal de ómnibus para saber y tener noticias de ellas, a ese lugar no fue".-

Recurrimos a las cámaras de vigilancia que están colocadas en la entrada a Mariano I Loza y para nuestra sorpresa ninguna de ellas funciona, estamos muy desesperados porque es una zona de ruta y pensamos que pudo ser raptada para la trata de personas señalo la madre de Brisa Herrera de 17 años que desapareció el lunes por la tarde.-

Juana Escalante sospecha que Brisa viste un pantalón de color negro, zapatillas blancas y un buzo gris porque al revisar la habitación se dio cuenta que esas prendas faltaban.-

Hoy miércoles 30 de agosto a partir de las 18:00 se llevara adelante una marcha que partirá desde el arco principal hacia la comisaria