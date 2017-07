“El Yaguareté” De Marcelo Acuña Se Exhibirá En Parque Mitre.

El artista de la ciudad presento su nuevo trabajo que será emplazado en parque Mitre donde el gobierno municipal creara un zoológico con los animales autóctonos de nuestra zona.-

Marcelo Acuña termino un trabajo solicitado por el municipio de Mercedes, el ejemplar de yaguareté esta hecho de cemento y desde este 5 de julio estará frente al museo de ciencias ubicado en el parque Mitre.-

El joven mercedeño mostro su talento por primera vez en el santuario San la Muerte a pedido del encargado del lugar Pardo, la técnica que emplea empezó en su cuarto cuando un día decidió hacer un dibujo en unas de sus paredes lo que marcaría un gran comienzo.-

En una entrevista realizada por Patricia Ramírez Marcelo Acuña indico que el mural de Miguel Barbona fue un homenaje a su abuela que le gustaba mucho la jineteada, la idea surgió porque nuestro subcampeón cada vez que montaba en Jesús María existía mucha repercusión.-

Los trabajos que he realizado hasta este momento no son muchos, el primero me llevo bastante tiempo para terminarlo pero con los últimos me puse la meta de hacerlo en un mes, fui ayudante de albañil y a partir de ese momento empecé en aplicar cemento a mis dibujos.-

Con mi hermano Ivan fuimos muy unidos, recuerdo que me fui a Buenos Aires y él se moria por el futbol era su vida, cuando volví encontré a un hermano muy apasionado por la música, expreso Marcelo Acuña en el programa conducido por Patricia Ramírez.-