Madre De Cinco Hijos Pide Ayuda A La Comunidad.

Una madre de cinco hijos pide ayuda a toda la comunidad de Mercedes para poder apalear un poco la situación que le toca vivir, solo pide colaboración para tener un techo digno para sus pequeños.-

Esta mujer mercedeña actualmente tiene cuatro hijos y el día 15 de junio espera al quinto que será por cesárea, la precaria vivienda no es apta para que sus hijos puedan vivir dignamente.-

La situación no es nada beneficiosa para esta madre que solo requiere de la ayuda de todos nosotros para poder tener una casa con puertas y ventanas conociendo que en esta época del año las bajas temperaturas podrían causar inconvenientes de salud a sus pequeños.-

Xiomara Romero de barrio Itatí pide la solidaridad de todo Mercedes para poder seguir adelante junto a sus hijos, Xiomara dijo: “Gracias a Dios mis hijos tienen cama y frazadas para cubrirse del frio, pero no tenemos ni puertas ni ventanas”, quiero que me ayuden a levantar dos piezas dijo la madre mercedeña en contacto con Patricia Ramírez.-

Xiomara Romero vive en la calle Timbo 1666 del barrio Itatí, hoy por hoy necesita la donación de pañales tamaño “XG”, leche.-

El mayor anhelo es que la comunidad done materiales y ayude a levantar dos habitaciones para sus cinco hijos.- Entre todos podemos asistir desde el corazón a Xiomara Romero acercando nuestro granito de arena para multiplicarlo con todas las manos solidarias.-