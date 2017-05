Expedición En Las Alturas De La Mano De Un Correntino.

El mensaje de la Donación Voluntaria de Sangre quiere flamear en una montaña en ALASKA.El fin de escalar la cumbre del Denali (Alaska), es porque está incluida dentro de las “Seven Summits”, considerada una de las montañas más altas del mundo, y a su vez con este acto difundir la importancia de donar sangre.

El embajador de la Fundación Banco de Sangre de Corrientes (Bansacor) y montañista, Luciano Merino, junto a Ignacio Lucero y su perro “Oro”, tienen como objetivo escalar dos montañas este año. La primera ubicada entre la frontera de Chile-Argentina y la otra en el parque natural de Denali en Alaska. En ambos lugares, llevarán una bandera que transmitirá el mensaje sobre la donación voluntaria de sangre para desplegarla en lo más alto.La travesía comenzará en junio y durará aproximadamente un mes. La expedición inicia en el cerro Marmolejo (frontera Chile-Argentina) de 6100 mts. de altura, en la cual servirá para que los montañistas puedan aclimatarse. Es decir, es el proceso que un organismo se adapta fisiológicamente a los cambios de su ambiente y para ello, se debe pasar unos días a más de tres o cuatro mil metros para que el cuerpo se acostumbre a la altura.Luego partirán a Denali, anteriormente denominado monte McKinley, que es la montaña más alta de Estados Unidos y América del Norte. Está incluida entre las “Seven Summits” (o “Siete Cumbres”), que son consideradas las montañas más altas de cada uno de los seis continentes, como el Aconcagua en Argentina, Macizo Vinson en Antártida, el Mont Blanc en Francia-Italia, entre otros.“Mi objetivo de este año es la ascensión a Denali de 6.200 mts. de altura. Es conocida por ser la más fría del mundo y pretendo extender en su cumbre la bandera de Bansacor”, destacó Merino.El joven estará acompañado del montañista mendocino Ignacio Lucero, quién sufrió dos infartos y un ACV, uno de ellos mientras escalaba el monte Manaslu en Nepal. Desde su recuperación, continúa las aventuras en las alturas con su guía y compañero el perro “Oro”.De montañista a Embajador de BansacorLuciano Merino tiene 27 años, es correntino y desde el año pasado comenzó su travesía en las alturas. Este año ingresó al Instituto de Educación Física en la provincia de Mendoza en la especialidad de Tecnicatura Superior de Montaña.El 9 de noviembre, el día de la presentación oficial de la Fundación Bansacor en el Teatro Vera, Merino fue nombrado su embajador por dos motivos: En primera instancia por su carrera como montañista, la cual viene desarrollando con 7 ascensiones, la primera al Aconcagua de 6962 mts. de altura, la más alta de la Cordillera de los Andes en conjunto con el Co. del Plata de 6050 mts. el 1 de marzo de 2016, siguiendo en el mes de junio en la cordillera blanca (parte de la Cordillera de los Andes) ubicada en Perú, Huaraz con las cumbres de Co. Ishinca 5530mts., el Co. Urus 5430 y el Co. Tocllaraju de 6030 mts. Finalizando el año pasado en octubre con dos montañas Mendoza con el Co. Moturas 4980 mts. y el Co. Franke 4950 mts. El segundo motivo es por ser el nieto del fundador y ex director del Banco de Sangre Central, el Dr. Luciano Pisarello.El mensaje de BansacorEl Banco de Sangre Central, dependiente del Ministerio de Salud Pública, en conjunto con Bansacor impulsan un cambio de paradigma respecto a la donación, que los correntinos se conviertan en donantes voluntarios y habituales. Es por ello, que la bandera que portará Merino tendrá el lema “Donando Salvamos Vidas”, la cual representa la finalidad de alcanzar y sostener un stock de sangre segura para garantizar la excelencia transfusional de los pacientes, además de concientizar a la sociedad sobre la importancia de donar sangre.También esta experiencia quiere transmitir un mensaje de superación y trabajo en equipo, teniendo en cuenta que la actividad de alto riesgo será realizada por el embajador de Bansacor y la compartirá con su compañero Lucero y “Oro”.