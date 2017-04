Ante La Duda No Se Liquidó Señaló Solange Fariña.

La jefa de Personal Lic. Solange Fariña se refirió a la situación de los dos funcionarios que pertenecen al tribunal de Cuentas quienes percibieron un monto menor en sus haberes, ante la duda no se liquidó porque el concejo deliberante de Mercedes no contesto el informe solicitado de la actualización de las dietas además se tuvo en cuenta la recomposición salarial del mes de marzo.-

Nosotros le explicamos personal al Tribunal de Cuentas que en el mes de marzo hicimos una actualización de haberes tanto del personal de planta y contratados por la paritaria que hubo del aumento de sueldo y que el mínimo vital y móvil a nivel nacional también sufrió una modificación en el mes de f febrero entonces lo que hicimos es actualizar tanto los haberes de los funcionarios en su momento porque el básico de ellos está regido por el M.V.M. que esta manifestado en la carta orgánica, entonces lo que nosotros consideramos a modo de control nada más solicitar al concejo deliberante por el sueldo del personal del T. C. está ligado al sueldo de los concejales a la dieta específicamente así menciona la carta orgánica municipal.-

Como parte de esa dieta se envió dos veces una nota al concejo deliberante y a la fecha todavía no recibí respuesta, y que le pedimos que nos detalle la nómina del personal de concejo con el detalle de la dieta, a fin de ver si lo que se estaba pagando al tribunal de cuentas era lo que correspondía o si se le estaba pagando de más o de menos dijo la Lic. Fariña.-

Agregó, para que se entienda esa dieta es un adicional por cargo, el concejo deliberante tiene actualmente el 90% del básico que es no remunerativo, es decir que es el 100% neto, lo que se cobra si yo tengo un básico de 10.000 pesos tengo un adicional de 9 mil de bolsillo y no tengo descuento de aportes jubilatorios ni obra social, por ende es prácticamente el 50% del sueldo de más, esa sería la relación y por eso pedimos al concejo es la lista completa porque el Tribunal de Cuentas necesita esa dieta, talvez esa dieta no sea igual para todos, cerró Solange Fariña.-

En su momento el concejo nos mandó estamos hablando en su momento cuando se actualizo los haberes del Tribunal de Cuentas el de un concejal nada más y talvez hay una desproporción en el sueldos de ellos, por eso necesitamos la nómina completa, porque hasta la fecha no nos envió ni de uno, ni de dos, ni de tres ni de ninguno, entonces hasta tanto no nos respondan no vamos a liquidar, todo esto obviamente esta hablado con asesoría legal cerro la Lic. Solange Fariña.-

El Dato:

El Honorable Concejo Deliberante de Mercedes tendría gran responsabilidad en esta cuestión que perjudico a dos funcionarios del Tribunal de Cuentas, de haber contestado en tiempo y forma lo solicitado por la jefa de Personal la situación habría sido seguramente otra, ¿existirá algún intencionalidad acaso?.-

Solange Fariña expreso que cuando exista una contestación de lo peticiona el inconveniente se resolverá.-