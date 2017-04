Finalmente ahora ya puede realizarse en el registro de las personas la inscripción de personas con nombres diminutivos, es decir por ejemplo antes no podía ponerse Pedrito, Juancito, Teresita etc etc, hoy eso ya es posible.-

La delegada del registro de las personas en Mercedes Roció Berecoechea comento que la ley ya permite la utilización en el DNI de un nombre diminutivo, también se conoció que es posible dar prioridad de los apellidos cuando se hace un nuevo registro de nacimiento, es decir ahora puede ir primero o ultimo el apellido de la madre o padre.-

Roció comento que esta opción es posible únicamente cuando se hace la inscripción, el tramite es imposible hacerlo cuando la persona ya fue registrada, ese trámite se lo conoce como agregado de apellido.-