Yo Agradezco Al Mercdeño Por Un Sentimiento Muy Especial A Malvinas.

El diputado Pepe Fernández Affur habloó sobre el acto central por la gesta de Malvinas que tuvo lugar en nuestra ciudad, el legislador comento que el acto que fue organizado en Mercedes tuvo una característica muy especial y será difícil que en todo el país suceda algo similar.-

El Diputado Juan José Fernández Affur participo junto al gobernador Ricardo Colombi y el general en jefe del E.A. de la cena, en esa oportunidad fue cuando el general le expreso que va a ser muy difícil que en el país se pueda a llegar hacer un acto igual, un acto emotivo, un acto con mucho público realmente.-

Affur dijo: “Yo agradezco al mercedeño con un sentimiento muy especial a Malvinas hacia los ex combatientes”, felicito por supuesto a los veteranos de guerras del PayUbre ex combatientes de Malvinas, por la excelente organización por la preocupación por el trabajo llevado adelante y la combinación por supuesto del desfile con la inauguración de la sede y posterior cena que me quede impresionado por la cantidad de gente, hubo más de 4 mil personas cenando en el club Villa Rivadavia.-

Agradezco al club Villa Rivadavia por cedernos sus instalaciones y estoy muy satisfecho por lo que fue la conmemoración de los 35 años de Malvinas que va a ser inolvidable para los veteranos de guerra y por supuesto para el pueblo de Mercedes, resalto el legislador mercdeño Pepe Fernández Affur.-

También en la oportunidad hablo sobre el tema del intendente de Mercedes de la invitación al acto, sobre eso manifestó: “Yo creo que hay que aclarar aca que esta fiesta, este acto fue organizado por los veteranos de guerra, ellos fueron los que cursaron la invitación José Galván director provincial ha cursado la invitación, al señor intendente personalmente le hice llegar el mensaje del señor gobernador que lo invitaba al palco a compartir con él”.

Es un tema que no quiero entrar en polémica, es un tema que cada uno debe dar las explicaciones que correspondan, “Yo debo agradecer a la municipalidad realmente todo lo que hemos solicitado nos han apoyado, con el palco, con la parte de la iluminación en algunos de los sectores que faltaban focos, con la parte de tránsito, todo lo que le pedimos realmente estuvo a disposición”, sentenció el diputado Affur.-

Inclusive estuve con el señor intendente no recuerdo bien si fue el viernes o sábado por la noche compartiendo un momento ahí donde iba a ser el desfile estaba recorriendo con su señora, así que bueno, esta conmemoración por los 35 años de Malvinas va más allá de cualquier polémica, cualquier tema que pueda haber añadió el legislador Pepe Fernández Affur.-