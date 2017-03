“Molina-Ansola”, El Binomio De ECO Para Enfrentar A Víctor Cemboraín En Las Elecciones 2017.

La fórmula de la alianza ECO que competirá en las próximas elecciones a intendente y que enfrentara a Víctor Cemboraín se filtró desde el propio radicalismo, Jorge Molina será candidato a intendente mientras que Daniel Ansola será el vice intendente.-

La posibilidad que el actual gobernador de Corrientes se presente en las elecciones en este 2017 donde el actual intendente busca su reelección, está descartada y por ello los hombres que pondrán la cabeza frente a Cemboraín serán Jorge Molina y Daniel Ansola, las malas lenguas dentro y fuera de ECO sostienen que, para recuperar la intendencia de Mercedes el candidato debe ser Ricardo Colombi, otro sector opina que de presentarse y perder frente al líder de Cambio Solidario Víctor Manuel Cemboraín sería el fin de Colombi.-

Para que esto no suceda y Ricardo Colombi no se convierta en un cadáver político y pierda las elecciones en Mercedes decidieron que Molina y Ansola coloquen sus cabezas en las elecciones donde según varias encuestas realizadas por el radicalismo y otras fuerzas que forman la alianza ECO, la imagen de Encuentro por Corrientes no es nada la mejor o al menos la esperada por el actual gobernador, la intensión de votos es muy baja en su ciudad natal.-

Los nombres de los candidatos se maneja dentro del seno del radicalismo en absoluto secreto, pero este medio pudo saber de muy buena fuente que la fórmula para el 2017 de ECO seria Molina-Ansola, también existe cierto malestar de los afiliados, simpatizantes por la decisión que tomo el partido y que es conocido por muy pocos “en principio”, aquellos que pertenecen a ECO quieren a su máximo líder como candidato a intendente en las elecciones venideras.-