Se Conmemoro El “Día Internacional De La Mujer”.

El Gobierno Municipal de Mercedes, a través de la Dirección de Cultura, a cargo de la Prof. Ana Ferrando Trim, en conjunto con la Dirección de la Mujer, a cargo de la Dra. Consuelo Della Rosa, conmemoro el “Día Internacional de la Mujer” inaugurando el espacio de gimnasia al aire libre que a partir de ahora llevara el nombre “Profesora Ofelia Medina”.

La inauguración se llevó a cabo en el Paseo de la Mujer. Contando con la presencia del Intendente Víctor Cemborain, Secretarios, Directores y Encargados de Áreas.

La invocación religiosa estuvo a cargo del Diacono Requena, continuando con las palabras de la Directora de la Mujer, Dra. Consuelo Della Rosa, quien dijo: “El día internacional de la Mujer no es una celebración, sino una conmemoración de hechos sangrientos que han dado un pie de igualdad, por eso queremos conmemorar a aquellas mujeres que lucharon y siguen luchando por un mundo mejor”.

La Directora de Cultura hizo el uso de la palabra señalando que: “Cumplimos un sueño, el gimnasio al aire libre, fue un compromiso asumido, gracias al aporte de la familia Crudele, el esfuerzo y predisposición del Intendente, hoy los mercedeño tenemos un lugar donde llevar acabo rutinas de entrenamiento totalmente libres y gratuitas”. Por último, agrego agradecimientos a la Secretaria de Obras y Servicios Públicos, Parques y Paseos por el enorme esfuerzo en la obra.

Luego la Prof. Medina, hizo el uso de la palabra: “La verdad no me esperaba esto, porque siempre trabaje cumpliendo mis obligaciones y responsabilidades, todo la buena voluntad y esfuerzo, de lo que se hacer, nunca buscando reconocimientos, sino simplemente tratando de cumplir mi función, lo mejor que sabía hacer y brindando lo mejor de lo que me han enseñado mis profesoras”. Agrego también, un agradecimiento al Municipio, al Intendente, a la Directora de Cultura y al pueblo de Mercedes por haberme elegida y quiero compartir este homenaje, con las demás nominadas, recordando también a esas personas especiales como su profesora Olaya Abascal de Lezcano.

Para finalizar el Intendente, Víctor Cemborain, también hizo uso de la palabra, expresando su agradecimiento a todas las mujeres, tanto a las que trabajan en el municipio como al resto de las mercedeñas.