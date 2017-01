Tarifaria: Que Se Dijo En La Conferencia Brindada Por El Ejecutivo Municipal.

Presidida por el Intendente Víctor Cemboraín y la Secretaria de Hacienda y Finanzas, Cra. Gisela Cavia, el Gobierno Municipal brindo una conferencia de prensa sobre la No aprobación de la tarifaria municipal por parte de los concejales opositores.

En la conferencia el Jefe Comunal Víctor Cemboraín planteo la cuestión de si ¿un concejal debería cobrar por su actividad legislativa? En claro reclamo a las altas sumas que estos reciben y el contado número de veces que se reúnen.Con el monto de dineros que demanda $ 8.000.000 anuales aproximadamente en gastos el Concejo Deliberante, pagando al presidente, concejales, secretarios y otras cuestiones, se podrían lograr estas obras:Más de 30 cuadras de hormigón.150 cuadras de alumbrado nuevo con jirafas, cableado y equipos nuevos.150.000 toneladas de hormigón que conllevarían 150 cuadras de pavimento nuevo.50 viviendas nuevas (completas) para las familias que carecen de una.Aproximadamente 1.500 cuadras de cordón cuneta en ambos lados.En dos años se podría renovar el parque automotor de la Secretaria de Obras y Servicios Públicos.Seguidamente el intendente agrego que con estas acciones el consejo no logra desprestigiar a un gobierno si no que contribuye a la imposibilidad de lograr obras y servicios para la comunidad, por eso estamos viendo la posibilidad de convocar a un plebiscito donde se someterá a votación popular si un concejal debería cobrar o no por su actividad legislativa.