Tratan De Maleducado Y Desviado Al Gobernador Ricardo Colombi.

Lo que no dice el Gobernador Colombi: Sr. Gobernador, usted estuvo inaugurando un resonador y un tomógrafo en el Hospital San José de Paso de los Libres, y allí como si el Hospital Público fuera su casa (no lo es, ya se lo advertimos, sabemos la debilidad que tiene por las casas y sobre todo si son “regaladas”) se despachó a gusto contra los profesionales de la salud pública que trabajan por sueldos miserables y reclaman lo que es justo y la Constitución Nacional les reconoce: el derecho de asociarse gremialmente y reclamar por un sueldo digno y defender la salud pública.

Se refirió a los profesionales de la salud pública como “patoteros” y los invitó a “que se vayan a sus casas”.

Ahora bien lo que usted no manifestó y que sí le vamos a remarcar y comunicar a la opinión pública es que esos equipos que usted inauguró no están debidamente calibrados y por lo tanto su utilización es deficiente.

En segundo lugar, hablando de gente que sí se fue a su casa y no estaba presente en el acto (donde como es de costumbre usted se alaba a sí mismo y denosta a los que opinan distinto), no se encontraba el renunciante Director Ejecutivo Dr. Julio Agustín Mórtola, sin que hasta la fecha sepamos quién va a asumir el cargo acéfalo. Lo que usted tampoco menciona es que se está vaciando de profesionales la salud pública.

El Hospital San José, cuenta tan sólo con tres cirujanos, una grave crisis por falta de profesionales en el sector de pediatría y obstetricia, entre otras cuestiones igualmente graves. El problema radica en que efectivamente los profesionales se están yendo a sus casas, algunos por corruptos (sí, se dio cuenta, funcionarios de su gobierno) y otros por cansancio moral por tener que debatir con un maleducado como usted que recurre a los insultos, los agravios y la persecución, herramientas propias de un tirano, de un déspota y de un desviado.

Déjenos contarle algo más a la opinión pública, el Hospital de Monte Caseros deriva a todos los pacientes que deben ser intervenidos quirúrgicamente a Paso de los Libres porque no cuentan con anestesista.

El Hospital de Monte Caseros a su vez, recibe a los pacientes propios de la localidad pero también a los de Mocoretá, Tacuabé, km 9, Ibicuy, Pujol, Labougle, Estación Libertad, Parada Acuña; también los accidentados de la ruta 14 y los pacientes policiales y judiciales que les encomiendan para asistencia o peritaje.

El Hospital de Monte Caseros tampoco cuenta con las especialidades de oftalmología, otorrinolaringología y neurología, lo que también debe derivar. Ni hablar de la situación edilicia deplorable en que se encuentra. Es decir que sumado a todos los problemas con los que ya cuenta el Hospital San José, debe recibir las derivaciones de otros Hospitales que se encuentran en peores condiciones. Por lo tanto, tampoco se entiende su festejo en la entrega de equipos que para variar están mal calibrados y no pueden ser utilizados en su máximo potencial. Pero eso a usted no le interesa. A usted lo que verdaderamente le importa es tomarse una foto y engañar a la opinión pública.

Por si usted tampoco lo advirtió, los demás trabajadores del Estado siguen en pie de lucha, no sólo los de salud pública. A ellos también los va a tildar de patoteros y enviarlos a sus casas?. Por último y a pesar de las bajas, van a ser muchos los profesionales de la salud pública que seguirán salvando vidas todos los días del año, no se irán a sus casas, seguirán luchando, seguirán atendiendo a los pacientes sin recursos que recurren al Hospital Público, a esos que justamente con su política de salud desprecia. Sabe por qué Sr. Gobernador? porque gracias a Dios, no son como usted.