Moto Colisionó Al Móvil Conducido Por El Jefe De Tránsito De Mercedes.

Ocurrió este miércoles cerca de las 11:35 cuando el móvil de transito se dirigía un accidente de acuerdo a lo que comento Morales el conductor de la moto se cruzó de una manera que no dio tiempo a frenar.-

Morales comento en el lugar del hecho que el herido es de barrio Villa Rivadavia y fue identificado como Walter Ariel de 34 años de edad, “intente frenar pero no me dio tiempo a nada”.-

Morales comento a DiarioMercedes que en esos momentos se dirigía a un presunto accidente y circulaba por avenida Lavalle con la sirena y balizas encendidas como corresponde en cada desplazamiento de nuestros móviles ante un siniestro vial.-

El motociclista circulaba por avenida Independencia y cuando ocurrió el hecho vial no llevaba casco sufriendo lesiones en la cara a priori.-

El servicio de emergencia debió asistir al lesionado y fue ingresado a la guardia del hospital donde recibió asistencia médica y fue sometido a varios estudios para determinar la gravedad de las lesiones que sufrió.-

Por una cuestión de jurisdicción efectivos de comisaria Tercera se constituyeron en el lugar para diligenciar las actuaciones sobre el incidente vial.-

Ramón Morales jefe de transito aseguro que el conductor de la moto se lo llevó por delante no se percató ni de la sirena ni de las balizas del móvil oficial de tránsito.-

El parte médico indica que el hombre de 34 años sufrió lesiones de carácter reservado y se halla internado en observación y podría ser dado de alta en las últimas horas de este 9 de agosto.-

Pedro Walter Ariel conducía una moto de 100 cilindradas marca Nevada y por el hecho Morales actual jefe de transito radico una exposición policial, cabe citar que el móvil iba hacia un accidente en Pago Largo y Carlos Pellegrini.-