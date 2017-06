Trabajan Para Dar Con El Paradero De Valentina Ivón Benzing De 14 Años.

Valentina Ivón Benzing de 14 años nacida el 27 de julio de 2002, DNI 44.294.326 es buscada intensamente por los familiares y efectivos policiales de la ciudad de Mercedes quienes ya dieron aviso a otras comisarías de toda la provincia de Corrientes para dar con el paradero de la menor desaparecida el pasado lunes del barrio Comunicaciones.-

Marcela Insaurralde madre de la menor desaparecida conto que busco desde el primer momento a Valentina en casas de sus amigos, familiares hasta recurrir a la policía.-

En una entrevista exclusiva realizada en el programa radial que se emite por FM Payubre por Patricia Ramírez y Mercedes Chávez, Marcela dijo: “Tengo una sensación rara, creo que a mi hija la tienen escondida no sé quién pero como madre tengo ese presentimiento”, Valentina es asmática y cuando se fue y cosa que me pareció muy raro es que dejó el celular y salió sin abrigo.-

Valentina tiene a sus tíos en colonia Carlos Pellegrini quienes hasta el momento no me informaron nada si ella se encuentra con ellos, como madre estoy desesperada y agote todo mis recursos y esfuerzos para encontrarla, desgraciadamente no tengo novedad.-

En el programa como “el Agua y el Aceite” Marcela Insaurralde comento que existió una discusión con ella porque su padre sin autorización la llevo a Yapeyú, sin documento y sin mi autorización siendo que como madre soy yo quien tiene la custodia.-

La desaparición de la casa fue muy rápida y podría dar la sensación que alguien la levanto y se la llevo cerro muy dolida en una parte de la entrevista Marcela Insaurralde.-

Los Datos:

Vestía un jeans de color negro, roto en la rodilla,

Un buzo amarillo y negro.

Zapatillas tipo zapo de color rosado.

Estatura 1, 50, es de tés blanca, cabello negro ondulados

Desde sede policial informaron que aquellas personas que puedan aportar datos se comuniquen a la brevedad con la comisaria más cercana a su domicilio.-