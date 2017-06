Fuerte Custodia Policial En Vivienda Usurpada En Barrio Comunicaciones.

Una familia intento recuperar su vivienda que hace cuatro años atrás fue usurpada en barrio Comunicaciones, la vivienda en cuestión de encuentra en Manzana J Casa 9 y pertenece a Mercedes Sena que salió adjudicada por INVICO, es madre de 8 hijos uno de ellos es discapacitado.-

Fue una mañana movida para los usurpadores y los uniformados de comisaria Tercera que debieron constituirse en ese domicilio donde se producía un enfrentamiento campal entre ambas familias, hubo piedras, palos y machetes, de la trifulca una persona debió recibir asistencia médica por un profundo corte en el cuero cabelludo.-

Mercedes Sena comento a Patricia Ramírez que golpeo todas las puertas y consulto con un profesional para resolver la situación hasta incluso se reunió con el diputado por el radicalismo local Jorge Luis Molina y el actual ministro Federico Moulia, ambos se mostraron interesados en la cuestión pero nada hizo absolutamente nada, ya pasaron 1460 días y a pesar que todo está a favor de la original adjudicada ni los políticos ni la justicia hace nada para darle una solución.-

Ante tanta decidía, ante tanta falta de humanidad la mujer afectada por la usurpación interrumpió su propia casa para ingresar y desalojar de manera violenta a la familia que en la actualidad goza de un techo que fue conseguido por esta madre para darle un mejor futuro y una mejor calidad de vida a su discapacitado.-

La madre de 8 hijos dijo: “tengo todos los papeles de INVICO, también algunas facturas de luz y agua a mi nombre y aun así todos me dieron la espalda, hicieron oído sordo a mi justo reclamo”.-

No me voy a mover de mi casa hasta que resuelvan de manera inmediata mi situación, con mis hijos vamos acampar y pido la ayuda de toda la comunidad para continuar con mi lucha, solo reclamo lo que logre para mis hijos, un techo digno y aun no comprendo tanta maldad en las personas, señalo muy devastada Mercedes Sena.-