Caso Sartori: Se Entregó Un De Los Autores Del Crimen Del Empresario.

En horas de la tarde de este miércoles llego hasta la fiscalía de instrucción y correccional de Mercedes una de las personas vinculadas con el asesinato del yerbatero Sartori, se trata de Genes uno de los prófugos que era buscado intensamente.-

A las 16:00hs Alejandro Meda confirmo la Primicia a DiarioMercedes.COM que esta persona se entregó y por ello el fiscal el Dr. Adrián Casarrubia le tomara declaración.-

En diciembre pasado se cumplió un año del homicidio del empresario yerbatero Héctor Aníbal Sartori. Pese a estar identificados, los dos presuntos responsables del crimen están prófugos y la investigación judicial no logra cerrar el caso. Hay otro par de sujetos procesados como partícipes. La hipótesis consolidada es que Sartori fue atacado por una banda dedicada a cometer atracos rurales.

La causa ya no cuenta con su fiscal original. No hay querella. El domingo 6 de diciembre de 2015, un grupo de hombres armados ingresó a la estancia ?Santa Teresa?, cerca de Yofre. Los dos testigos presenciales, un amigo de Sartori y su hijo adolescente, relataron que los sujetos los maniataron con alambre y llevaron a Sartori al potrero. La pesquisa corroboró que el empresario, de 74 años, fue asesinado por resistirse al asalto: extrajo un cuchillo y lo clavó en el rostro de uno de los atracadores: Juan Carlos Miérez, quien acabó ejecutado por sus secuaces. Con una llave francesa le golpearon y deformaron la cara al empresario hasta hacerle estallar el globo ocular derecho. No se llevaron nada, ni siquiera el dinero que la víctima tenía en su billetera: cerca de 10.000 pesos. Horas después, los testigos lograron liberarse y alertaron a la Policía. La investigación encabezada por el fiscal de Instrucción de Mercedes, Enrique Deniri (ahora juez de la segunda Cámara de Apelaciones), auxiliado por el procurador Buenaventura Duarte, luego de meses de indagación, recolección y producción de evidencia llegaron a los probables responsables: José Andrés Genes, de 44 años, y Félix Amadeo Rosales, de 52, sindicados como respectivos autores intelectuales y materiales; son prófugos buscados hasta por Interpol. En tanto, Raúl Ibarra y Jorge Alegre están detenidos y procesados.



Segunda vÍctima



Antes de finalizar el año 2015, la Policía pudo identificar al otro hombre muerto en el frustrado atraco: Juan Carlos Miérez, un formoseño que años atrás trabajó para Sartori y conocido por organizar carreras de caballo (una de las aficiones del empresario asesinado). Una inflexión que viró el rumbo de la investigación y en meses posteriores se produjeron nuevas detenciones: cinco hombres en total. De ellos, dos quedaron imputados y los otros apartados de la pesquisa.

El arrepentido



Sin embargo, uno fue determinante: A.C., quien brindó datos que permitieron identificar a los autores materiales. A cambio de esa información, el ?arrepentido?, oriundo de la provincia de Chaco, recibió protección policial para él y su familia. Además fue deslindado del caso.

El inocente



Julio Cesar Ferraú estuvo preso más de cuatro meses sindicado como partícipe del homicidio de Sartori; en ese transcurso fue internado dos veces -una de ellas por intoxicación con medicamentos-. En ronda de identificación, los dos testigos oculares del crimen lo reconocieron como uno de los miembros de la banda de asaltantes. También señalaron que su automóvil era similar al usado por los atracadores. Ferraú fue detenido el lunes 14 de diciembre de 2015 en la provincia de Buenos Aires y sobreseído el 6 de julio de 2016. Su hermana, Paula Aguilar, entrevistada por este diario, apuntó contra los comisarios de Mercedes denunciando que le habían ?hecho la cama? a su hermano porque dejó de pagarles las coimas