Yo No Tengo Porque Juzgarlo Al Muchacho, Dijo El Padre De Sebastián.

Raúl Contreras padre de Sebastián el chico que perdió la vida en un accidente hablo sobre la situación que involucra a un joven de la misma edad de su hijo, Yo no tengo porque juzgarlo al muchacho, él es joven y tiene un futuro por delante, él lo conocía a Sebastián, lo conocía de la comparsa.-

Yo no tengo porque juzgarlo pobrecito, son cosas que suceden y hay que estar en ese momento. Hoy yo estoy en el momento que perdí un hijo y él está en el momento que chocó y los abogados deben saber que es un momento muy doloroso y ellos se ponen a decirle al chico Mirá hay que decir esto hay hacer esto, o mejor hacemos esto que porque te va a ir bien, te va a salvar…

No es así defendamos las cosas que tenemos que defender, no lo indefendible, seamos seres humanos, es el trabajo del abogado y eso yo lo entiendo, No podes salir a poner un abogado ni bien paso el accidente dijo el padre de Sebastián Contreras.-

