Pelea En Parroquial Con Denuncia Judicial Y Allanamiento.

La discusión entre alumnos de la secundaria de la Parroquial provoco que los directivos realizaran una denuncia en fiscalía, un alumno acuso a otro que vio a su supuesto agresor mostrar una presunta arma de fuego calibre 38 munición de guerra (de F.A.L.) y cartuchos de escopeta, la trifulca se produjo el pasado viernes en el turno mañana.-

Los directivos que intervinieron durante esta pelea dentro del establecimiento optaron en radicar una denuncia en fiscalía porque uno de los alumnos habría exhibido un arma de fuego.-

Por esta situación desde la fiscalía libraron una orden de allanamiento en un domicilio ubicado en barrio Castello, tarea que se ejecutó el pasado lunes en horas de la tarde noche, la orden era requisar el domicilio en busca de arma de fuego municiones de guerra y cartuchos de escopetas, el resultado de la pesquisa fue negativo.-

Lo raro de esta situación que llego a la órbita judicial fue que el alumno que denuncio a su compañero conocía a las claras el tipo de arma y el calibre, el tipo de munición de fusil automático liviano (F.A.L.) y también los cartuchos de escopeta.

Familiares del alumno acusado están indignados por la injusta inculpación y en particular cuestionan el procedimiento llevado adelante por los directivos de la escuela Parroquial.-

Una persona con dos dedos de frente ante la situación debería haber recurrido directamente a la policía y haber notificado al padre y/o tutor del alumno acusado aparentemente de exhibir el arma y las municiones convocándolo de inmediato al establecimiento escolar para aclarar lo sucedido, señaló un familiar del alumno apuntado por su compañero y directivos.-

Una rara situación se generó el día de hoy martes cuando el alumno concurrió a clases y desde el establecimiento le negaron el ingreso, según conoció DiarioMercedes.COM el motivo seria la llegada tarde.-

En otras situaciones similares nunca se le negó la entrada remarcó el tío del alumno perjudicado, que hoy 23 de mayo tuvo que regresar a casa bajo la lluvia.-

La familia sostiene que algo raro sucede en este caso particular y no logran comprender el procedimiento de los responsables del establecimiento escolar ni del porque hicieron la denuncia en fiscalía.-

El tío, del alumno en cuestión que tiene 17 años de edad, menciono que lo más justo hubiera sido revisar en ese momento (día viernes por la mañana)la mochila y todas las pertenencias junto a la fuerza pública, el tutor y por supuesto los directivos, no fue así “Me preocupa que todo esto afecte en algo el desempeño académico de mi sobrino”, además nunca mi familia atravesó algo parecido y mi padre un hombre ,mayor de edad sufrió un pico de presión afectando su salud, temo que vaya desmejorando.-

“Quiero que todo se resuelva, y si algún docente rector y/o directivo cometió un error pida las disculpas necesarias públicamente para limpiar nuestro apellido” dijo el tío del alumno acusado.-