Un Micro Transportaba Celulares De Alta Gama De Manera Ilegal.

El 18 de febrero en circunstancias que personal dependiente del escuadrón 57 “SANTO TOME” de gendarmería nacional, realizaba operativo de ruta sobre la ruta nacional 14, en el paraje “Cuay Grande”, de la localidad de Santo Tome provincia de Corrientes, procedieron al control de un transporte público de pasajeros, el cual provenía de la provincia de Misiones, con destino final la terminal ómnibus, Retiro de la ciudad autónoma de Buenos Aires.

Al efectuar la verificación física del transporte más precisamente en el sector de descanso de los conductores, los gendarmes, detectan en los paneles laterales del habitáculo destinado al dormitorio de los conductores, y en el torpedo central, anomalías en los tornillos de sujeción, los cuales presentaban signos de haber sido removidos recientemente, seguidamente procedieron a remover uno de los paneles, observándose mercadería del rubro electrónica; por lo que requirieron la asistencia de testigos hábiles, y en presencia de estos, se pudo visualizar que uno de los bultos resulto contener aparatos de telefonía celular de alta gama de origen y procedencia extranjera.Por tal motivo y al no contar en el lugar con los medios necesarios, espacio físico y para seguridad de los intervinientes, se trasladó el medio de transporte, pasajeros, testigos y personal actuante hasta el escuadrón 57 “santo tome”, a los fines de realizar una minuciosa requisa y contabilización de la mercadería. Una vez en el lugar, se contabilizo el total de la mercadería, lo que arrojo la cantidad de ciento nueve (109) aparatos de telefonía celular, con las siguientes especificaciones:- 75 celulares marca samsung, modelo galaxy j7.-- 4 celulares marca sony, modelo xperia 1035.-- 2 celulares marca motorola, modelo moto z play.-- 4 celulares marca motorola, modelo g4 plus.-- 4celulares marca motorola, modelo x style.-- 6 celulares marca hawei, modelo p8.-- 8 celulares marca hawei, modelo i5.-- 6 celulares marca hawei, modelo p9.-Se puso en conocimiento de los pormenores del hecho, al juzgado federal de paso de los libres, a cargo de la Dra Cristina Elisabeth Pozzer Penzo, secretaria penal n° 1, a cargo del Dr. Esteban Torres, quien oriento se proceda al secuestro de la totalidad de la mercadería de contrabando, del ómnibus, de dispositivos de telefonía móvil de los conductores, documentación de interés para la causa, notificar a los involucrados que en caso de no registrar antecedentes, continuaran en libertad supeditados a las actuaciones, asimismo el resto del pasaje continúe con su itinerario previsto, con la designación de otros choferes por parte de la empresa de transporte.El avaluó estimado de los celulares incautados oscilan a un valor aproximado de 856.000 pesos, el valor estimado del ómnibus 2.000.000 pesos. Llegando a un total de2.856.000,00 pesos argentinos.