Se Llevaron Dinero De Una Sub-agencia De Quiniela De Beltrán Y Ferreyra.

La empleada pidió auxilio al personal de transito que circulaba por la zona cuando sucedió el hecho, fue el operador de turno quien comunico la novedad vía radio VHF a comisaria Primera, la persona de apellido Amarilla mayor de edad debió recibir asistencia médica señalo un familiar a este medio.-

Una sub agencia de quiniela sufrió nuevamente la visita de malvivientes que con arma blanca amenazaron a la empleada para pedirle el dinero de la recaudación ocurrió en horas de la tarde de este jueves cerca de las 17:25, por cuestión de jurisdicción tomo conocimiento personal de comisaria distrito Primera.-

Cabe decirse que esta sub agencia ya soporto hechos similares de robo en al menos dos oportunidades más, la ubicación de la misma se encuentra en una zona muy próxima a las vías del tren límite de barrio Itatí.-

El monto del dinero llevado del lugar no se conoció, hay que mencionar que la empleada de esta sub agencia no sufrió heridas durante el robo.-