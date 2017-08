LNB: Comu Inició La Segunda Semana De Pretemporada.

Comunicaciones prosigue con la pretemporada para lo que será la Liga Nacional de Basquetbol 17/18. Con la vista puesta en el debut que será el 22 de septiembre frente a Estudiantes de Concordia, el aurinegro trabaja en doble turno a la espera de su entrenador Fernando Rivero que estará en la ciudad en los próximos días. Las actividades físicas son supervisadas por el profesor Ramiro Eguiguren acompañado por el Kinesiólogo Héctor Alcaráz mientras que los movimientos en la cancha están a cargo de los Asistentes Guillermo Saldaña, Lautaro Hernández y Pablo Mattarolo.

Tras el descanso dominical el equipo retomó la actividad el lunes por la mañana con la presencia de los jugadores nacionales y a la espera de los extranjeros que se incorporarán en los primeros días de septiembre.

El profesor Guilermo Saldaña hizo referencia a los primeros días de práctica señalando “los primeros días de práctica los he visto con mucho entusiasmo, con los jugadores con gran predisposición al trabajo. Estamos entrenando en dos turnos donde obviamente en la primer semana siempre los trabajos en cancha dependen de las cargas que maneja el profe.

Por la mañana hay un gran volumen en el gimnasio de pesas, mientras que nosotros apuntamos más a la técnica individual, trabajo de lanzamiento. Si bien no trabajamos mucho en la táctica si buscamos visualizar que se vayan conociendo entre ellos en un trabajo de conjunto”.

Respecto al trabajo en lo táctico remarcó que “mucho depende de la llegada de los extranjeros que en su mayoría son internos, por lo tanto ese punto se trabajará un poco más adelante”.

Destacó que los jugadores que están trabajando han llegado muy bien. Se nota dijo “que cada uno en el período de receso han trabajado en forma particular con entrenadores o preparadores físicos. Obviamente en los primeros días uno tiende a evaluar cómo llegan y en este caso la precepción ha sido muye buena”.

Por último el ex asistente de Ferro analizó sus dos últimas temporadas en la Liga y lo que puede ser este ingreso de Comunicaciones. “En Ferro me tocaron las dos últimas temporadas que fueron las más largas con 56 partidos en la fase regular y donde se hacía largo mantener el umbral de rendimiento en toda esa etapa. Me parece que este nuevo formato te permite de entrada competir por algo, este Super 20 con dos plazas a la Liga Sudamericana los jugadores ya lo encaran diferente y además sirve como preparatorio al inicio de la Liga. A Comunicaciones le va a venir bien este formato pero insisto jugar un torneo que te de un premio a corto plazo hace que todos los equipos lo tomen de manera diferente”.

Por último destacó “el equipo está con hambre de competir. Está armado con fichas que nos van a dar o solucionar muchas cosas a nivel colectivo y me perece que después habrá que ver qué pasa en la competencia día a día. La Liga es muy dura y pareja. Durante la fase regular uno tiene que prepararse para lo que será la post temporada”