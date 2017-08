El instructor Martin Rojo junto a Marcos Rojo (Sub Campeón Mundial en Forma) Carlos Colina (Sub Campeón Mundial en Lucha Pesada) Sebastián Galeano (Sub Campeón en Lucha Liviana) y Jorge Pelozo (Tercer puesto en Lucha Pesada) recibieron equipamiento para continuar entrenando y preparar más campeones para futuros encuentros.

Recordamos que todos los artistas Marciales anteriormente nombrados participaron la semana pasada del Mundial de Taekwondo en la capital de la provincia, donde trajeron para Mercedes estos importantes logros.