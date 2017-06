El equipo de fútbol femenino dirigido por Pedro Blanco, lograron la clasificación al provincial por tercera vez consecutiva en la categoría sub 16, en tanto que Taragüi en el sub 14 no pudo lograrlo.

El mismo se disputó en la localidad de Sauce, ganándole al anfitrión por 2– 0, luego en el último partido de la zona, empató con Paso de los Libres, pero por diferencia de goles, lograron pasar al provincial por tercera vez consecutiva, que tiene como fecha estimada a diputarse en el mes de Agosto.

Los equipos agradecieron la colaboración del municipio de Mercedes y al director de Deportes, Prof. Nicolás Celser, por el transporte.