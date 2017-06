El vienes 23 de junio, en el Polideportivo Municipal, se jugó el torneo local de tenis de mesa, con un buen número de participantes, los chicos vivieron una intensa y agradable jornada de este particular deporte.

Este torneo es clasificatorio para los juegos evita 2017. El encargado de la actividad, Luis Canteros, confirmo que se realizaran más torneos y de allí saldrán los que nos van a representar en los Juego Nacionales Evita 2017.Resultados:Categoría sub 10 – 111º Almirón, Alexander2º Martínez, Maximiliano3º Martínez, MatíasCategoría sub 12 – 141º Alegre, Fernando2º Moreyra, Alan3º Almirón, PedroCategoría sub 16 – 181º Toledo, LautaroCategoría Libre1º Montiel, Sebastián2º Almirón, Pablo3º López, Gastón