Con Un Almuerzo Comu Festejó El Título De Campeón Del TNA.

El jueves al mediodía los jugadores, cuerpo técnico, dirigente y colaborador de Comunicaciones festejaron el título de campeón del TNA y ascenso a la Liga Nacional obtenido el lunes tras ganarle a Estudiantes de Olavarría. El almuerzo sirvió también como despedida de los integrantes del plantel que en la mayoría de los casos ya volvió a sus ciudades de origen.

En la celebración que se llevó a cabo en un restaurant de la ciudad, estuvo presente el Gobernador de la Provincia Dr. Ricardo Colombi, ex Presidente de la entidad y reconocido hincha del aurinegro mercedeño. Precisamente antes del almuerzo recibió una camiseta firmada por los jugadores y cuerpo técnico del equipo campeón.

Más tarde habló el Presidente de la entidad Mariano Mazzoni agradeció a todos los que trabajan y colaboran en el club. En referencia a los jugadores señaló “esperamos haberlos tratado bien, hicimos el mayor esfuerzo posible para que estén cómodos para que su única preocupación sea jugar y esperemos haber cumplido con eso. Esto es algo que el deporte del interior de la provincia lo va a recordar por siempre. En la historia de Corrientes nunca se dio que un equipo del interior logre un ascenso a una categoría nacional. Nosotros no solo que lo hicimos sino que fue en tiempo record”.

Por su parte en representación de los jugadores Cristian Romero el capitán del equipo “no hay más que palabras de agradecimiento porque nos han tratado muy bien, nos han brindado todas las comodidades. Estamos felices de haber logrado el objetivo y de haber quedado en la historia del club. Campeones no se sale todos los días así que para nosotros también es muy importante”.

Más adelante el turno fue de Fernando “Tulo” Rivero quien señaló “lo único que tuvimos que hacer es entrenar y tratar de jugar bien para ganar. Nos están malcriando porque esto no es normal que pase en el TNA ni en la A pero bueno bienvenido sea que nos toque a nosotros, por algo pasó. Son esas cosas que tiene el destino de venir a un lugar desconocido para mí, venir dirigir una categoría que nunca lo había hecho y terminar tras un año y medio con este título es demasiada suerte para mí. Muy contento porque me llevo a mi casa una bandera que dice Gracias Tulo y eso no tiene precio.

El Dr. Ricardo Colombi parado junto a unos de los socios fundadores, “Ito” Colombo dijo “este es un reconocimiento para tantas personas que trabajaron por el club, muchos de ellos no alcanzaron a ver estos logros”. Además destacó la calidad como persona de los integrantes de plantel “han conformado un grupo excelente con un comportamiento dentro y fuera de la cancha igual y eso también va a quedar grabado en la historia de los mercedeños más allá del éxito deportivo”. Más tarde remarcó “hoy esto nos hará redoblar el compromiso y el esfuerzo para seguir compitiendo en el torneo que viene”.

El dale campeón se escuchó en todo el salón y cerró de esta manera una etapa que será inolvidable para la entidad aurinegra y para la ciudad que ahora espera mucho más “amigada” con el básquet el inicio de la Liga Nacional. Un nuevo desafío que sin dudas tendrá otro empuje.