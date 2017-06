Espectacular Tercera Fecha Del Veloterra.

Se corrió en el circuito “5 de Julio”, la 3° fecha del Campeonato mercedeño de Veloterra, ante un masivo público que se acercó a disfrutar de la jornada deportiva.

Organizado por el Gobierno Municipal, a través de la Dirección de Deportes, a cargo Prof. Nicolás Celser, en conjunto con el coordinador de Eventos de Deporte Motor, Osvaldo Pannunzio y el Grupo de Pilotos de Veloterra.Estos son los resultados de la 3° fecha:200 C. C. Principiantes.1 – P. Aguilar2 – S. Poinzon3 – R. Bogarin4 - F. Gauto200 C. C. MX1 – S. Pintos2 – J. Perego3 – A. Barbosa4 - N. Avancini250 C. C. Inicial1 – S. Poinzo2 – M. Rolon3 – D. Serpa4 - R. Bogarin200 C. C. Pro1 – P. Pannnunzio2 – J. Perego3 – E. Ricotti4 - S. Pinto250 C. C. Internacional y MX1 – P. Pannunzio2 – J. Perego3 – A. Ricotti