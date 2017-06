Este sábado 3° fecha puntuable del Karting Mercedeño, se disputara en la modalidad callejera.

El circuito comprenderá las calles San Martín, Rotonda del Gaucho, Juan Pujol y Santa Fe y se llevara a cabo el sábado 10 de junio a partir de las 18:00hs.Participaran pilotos de las tradicionales categorías 150 C. C. 170 kg. y 150 C. C. 190 kg. Y 150 C. C. NOVATOS, las entradas serán completamente libres y gratuitas, los esperamos.