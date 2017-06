TNA: Comu Empató La Serie.

Comunicaciones le ganó a Estudiantes de Olavarría 81 a 71 y empató la serie final del Torneo Nacional de Ascenso en el segundo juego disputado en Mercedes en la noche del domingo. Ahora todo se traslada a Olavarría donde se enfrentarán nuevamente el miércoles y el viernes.

Nicolás Lauría fue el goleador de Comunicaciones con 19 puntos, mientras que Sánchez y Arese fueron los máximos anotadores en la visita con 13.

Comu arrancó como debía, bien metido en el juego tras la derrota del viernes que había tocado a los jugadores. Con un buen juego interno de Essengue y la presencia de Lauría, y el ataque rápido de Pau Comu metió un parcial de 8 a 0 que poco a poco comenzó a descontar Estudiantes a partir de lo que aportaba Sánchez y los triples de Arese y Brocal. Faltando 18” el partido estaba 18 a 17 para Comu y sobre el final con dos tiros libres el local se fue arriba por 3 (20-17).

En el segundo cuarto vinieron a la cancha en Comu varios suplentes y con dos bombazos de tres puntos (Aristiu y Romero) logró sacar una buena ventaja que llegó a ser de 10 puntos cuando promediaba el parcial. Sin embargo Entre Figueredo y Galardo encontraron la manera de lastimar la defensa de Comu y a falta de 2.18 el juego se puso 36 a 33. Pero Torre anotó de tres y apareció nuevamente la claridad de Lauría para que Comu se lleve el primer tiempo por 43 a 36.

En el tercer cuarto Comu arrancó con una buena ventaja 49 a 40, sin embargo en los últimos cinco minutos el juego se emparejó. Estudiantes aprovechó un pasaje donde el local pasó a marcar zona y con el aporte Arese (dos triples) más lo que aportaba Gamazo en la pintada y Portillo llego a ganar el parcial 21 a 16. Comu se fue arriba 59 a 57 pero ya no jugaba tan tranquilo.

En el último cuarto mejoró Comunicaciones, volvió a cambiar la marca Rivero, recuperó algunas pelotas que le permitieron correr a Vieta y de apoco empezó a estirar nuevamente la diferencia que a falta de 7.50 ya era de 8 (69 a 61). Siguió manejando mejor el balón Comunicaciones pero por sobre todas las cosas ya no dejaba lugar a dudas en defensa lo que lo puso a 2 del final 77 a 68 arriba en el marcador. Estudiantes no tenía eficacia en los tiros libres y eso no le permitía acercarse.

Comu había aprovechado en este cuarto varias vías para convertir como Romero o Torre o el propio Essengue desde la línea del tiro libre. Sobre el final un triple de Vieta rubricó el merecido triunfo del aurinegro que ahora deberá viajar a la provincia de Buenos Aires para buscar el puntos que en principio le permita traer la definición a Mercedes.