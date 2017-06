TNA Kily Romero: “Que Ellos Se Fijen En Nosotros Si Quieren”.

El “Kily” Romero llegó a Mercedes en el año 2016 y ha logrado en todo este tiempo ganarse la admiración y el afecto de la gente de la ciudad. Su amabilidad y cordialidad lo hacen uno más cuando recorre las calles. Hoy vive como el resto de los jugadores del plantel un momento único ya que se llegó al objetivo de estar en la final del TNA y ahora como todos quiere más.

Así lo reafirma tras terminar una práctica que compartió con el semillero de la entidad aurinegra y que forma parte de las actividades que propone el cuerpo técnico comandado por Fernando Rivero.

“El objetivo era estar en la final -dijo-pero ahora queremos ganar. Viste como es esto hay que ponerle el broche de oro a la campaña. Uno piensa en lo que viene cuando tiene que pensar. Hay que estar tranquilo, venir y estar con la cabeza puesta el tiempo que estamos entrenando y no pasarse de rosca tampoco. Creo que hicimos una gran temporada, un gran trabajo durante todo el año y en una semana no hay que cambiar nada. Llegamos con esto y hay que seguir así y creo que nos va a ir muy bien”.

Respecto al rival Estudiantes de Olavarría señaló “nosotros tuvimos la suerte de cerrar la serie temprano y eso nos permitió ver al rival en directo. Pero bueno sobre eso ya nos va a decir el entrenador cuales son los pasos a seguir y cómo vamos a trabajar el partido, pero nosotros tenemos que estar tranquilos que lo que hicimos durante la temporada es muy bueno, así que tenemos que reafirmar lo nuestro. Aparte son rivales que no se conocen no jugamos en la misma zona así que va a estar bueno. Ambos proponemos jugar muy intenso así que creo que se va a dar una serie final extraordinaria”.

Específicamente el pivot de Comu hizo referencia al rival marcando que “tiene dos o tres jugadores que les gusta correr el contragolpe, que salen muy rápido. Pero nosotros tenemos lo nuestro y yo no me voy a fijar tanto en ellos, que ellos se fijen en nosotros si quieren. Nosotros estamos muy bien con mucha confianza. Como somos dos equipos que no nos enfrentamos nunca tenemos que ir con lo nuestro primero y después veremos”.

Sobre la molestia en el tobillo que lo complicó en esta época de playoff dijo ”ya está, ni pienso en el tobillo. Pudimos descansar, entrenar en lo nuestro y ahora hay que poner la cabeza en Estudiantes que es lo importante”.