“Tulo” Rivero: “Vamos A Dar Todo En El Tercer Juego.

Comunicaciones consiguió dos triunfos importantísimos como visitante ante Hindú en Resistencia en la definición de la Conferencia Norte del Torneo Nacional de Ascenso.

Fernando Rivero técnico del aurinegro planteó los juegos con cambios diametralmente opuestos en el aspecto defensivo y eso le sirvió para quedarse con los partidos y esperar a los chaqueños para definir la serie en casa.

“La verdad es que plantemos el partido de una manera en el primer partido de la serie y nos salió bien en cuanto al triunfo y cuantas cosas que involucramos tácticamente– dijo el entrenador platense – y en el segundo cambiamos rotundamente, hicimos algo que no hicimos en toda la campaña y tuvo éxito por no le encontraron la vuelta a la zona tuvieron trabados y si bien agarraron muchos rebotes y a nosotros nos costó cerrar el partido tan pelado un poco mejor a lo largo de los 40 hicimos las cosas mejor que ellos. Aunque para la gente no fue bueno visualmente para nosotros era importante ganar, los fuimos a buscar y contento por volver a Mercedes dos a cero arriba”.

Sobre la determinación de utilizar una defensa zonal, algo que no había hecho el equipo en todo el torneo sostuvo que “creo que en estos partidos hay que trabajar sobre la cabeza, sobre la presión que ellos tenían en ese momento. Ellos habían perdido su primer juego, en toda la temporada habían tenido tres derrotas y dos con Comunicaciones, y tenían que si o si ganarnos para llevar la serie uno a uno y en dos equipos parecidos la cabeza es todo, hace la diferencia. Hoy les pasamos

la presión desde el primer minuto a que si nos querían ganar la tenían que meter de tres y en esa instancia es una presión no solo para ellos sino para cualquier equipo. Me hubiese gustado jugar mejor ofensivamente sobre todo cuando tuvimos posibilidades de abrir la brecha pero bueno esto es una final y es muy difícil jugar bien. Cuesta mucho hay mucha fricción pero por suerte mantuvimos la calma y pusimos terminar ganando”.

En el juego no solo hubo respuesta de los jugadores más experimentados sino también de las fichas U 19 que Comu incorporó a principio de la temporada. Al respecto Rivero señaló que “cuando armamos el equipo con la dirigencia yo les pedí que necesitábamos un equipo largo con juveniles involucrados en la rotación porque es un torneo muy exigente y desgastante. El domingo Ferreya hizo una buena entrada y Defelippo estuvo estupendo. Así que pudimos meter en la rotación dos juveniles que si vos te pones a ver no lo hace ningún equipo, no se si tendrán material o no para hacerlo. Nosotros por suerte en toda la campaña estuvimos con casi 10 jugadores en la rotación. Contento por ellos porque trabajan todos los días para estar. También hay que reconocer a los jugadores como Lauría en el primer juego y metiendo un triple en el segundo en un momento que lo necesitábamos, Ariel Pau, la conducción de Tato (Gastón Torre) que siempre está pendiente de los compañeros. Cuando uno no tiene una buena noche por suerte el equipo lo suple y podemos trabajar el partido para que pueda caer de nuestro lado”.

El miércoles será el tercer punto y se espera un lleno total en el estadio. Es que la gente se identifica con el equipo y sabe que se está más cerca del objetivo. A propósito Rivero dijo “vamos a hacer todo el esfuerzo para poder ganar el próximo juego como lo hicimos en toda la temporada para toda la gente de Mercedes ya que es increíble lo que ha generado este equipo que ha hecho que vengan micros, autos y hayamos tenido un gran apoyo en Resistencia, apoyo que seguramente se verá reflejado el miércoles en el estadio dado lo que transmiten los jugadores y lo que devuelve la gente desde las tribunas”.