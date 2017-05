Gastón Torre: “Tenemos Que Exigirnos El Doble Y Tratar De Hacer El Mejor Partido Posible El Viernes”.

Comunicaciones jugará el primer juego correspondientes a las finales de la Conferencia Norte el viernes 19 a las 21.30 en Resistencia enfrentando a Hindú el número 1 en la fase regular. El equipo de Mercedes viene de eliminar en una durísima serie a Unión de Santa Fe en el quinto juego en una definición que quedará en el recuerdo de todos.

El miércoles el equipo que dirige Rivero retomó las prácticas pensando en los partidos como visitante que serán viernes y domingo. Salvo Lauría (con un golpe) y Torre (dolor en su espalda) todos trabajaron con normalidad y para el viernes el entrenador contará con todo el plantel.Con Gastón Torre

Gastón Torre fue uno de los puntos altos en toda la serie con Unión, no solo por lo que generó en el armado de juego sino también porque tuvo que defender a Bruno Barovero el goleador del equipo Tatengue. Respecto a esto dijo “la serie con Unión ya está en el pasado, esto sigue así que estamos pensando en Hindú, en lo que vamos a hacer, como se van a plantear los juegos”.

Volvimos a preguntarle por la serie con Unión y remarcó “con Unión fue una serie parejísima, ellos tienen un gran plantel que por su forma de jugar te llevan a hacerlo en forma vertiginosa, muy física pero lo pudimos definir acá restando 6 segundos, recuperando una pelota. La verdad muy contento porque pudimos sacar adelante una serie que estaba muy difícil”.

Respecto a su condición física al día de hoy (miércoles por la noche) expresó “estoy mejorando, tuve un problema en el cuarto partido con Unión en la cintura y me afectó la espalda un poco. Pero me siento mejor así que mañana ya me sumo a las prácticas para llegar de la mejor manera a viernes”

Sobre lo que viene sostuvo ”se viene una serie más exigente. Esto ya es una final de conferencia ya solamente quedan cuatro equipos así que tenemos que exigirnos el doble y tratar de hacer el mejor partido posible el viernes. Por supuesto buscando el triunfo que es lo más importante así que hay que focalizarse en eso. Va a ser una serie dura y pareja y como siempre el que haga mejor las cosas se va a llevar la serie”.

Sobre la valoración que se le puede dar al triunfo del lunes con Unión en el aspecto anímico dijo ”vale muchísimo, pero más vale haber ganado y pasar la serie. Después tuvo ese condimento en el final que la verdad te da una alegría muy grande que disfrutamos todos, nosotros y la gente”.

“Nos merecíamos llegar a esta instancia y esperemos seguir porque queremos más y vamos a ir por todo” cerró diciendo el base cordobés de Comunicaciones.