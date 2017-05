Titulo Correntino Amateur En La Ciudad De Mercedes.

Desde la dirección de Deportes, a cargo del Prof. Nicolás Celser, se está preparando la jornada boxística “Titulo Correntino Amateur” de hasta 69kg programada para el sábado 13 de mayo a las 21:00hs en el Polideportivo Municipal.

En el encuentro se desarrollara el pesaje de los competidores, se disputara una seminal y posteriormente la final para ver quien se consagraba con el título anteriormente nombrado.Estas son las exhibiciones que se desarrollan en el encuentro:Daniel Pera (Mercedes) vs Matías Amos (Goya)Leonel Méndez (Goya) vs Pablo Tirabazi (Corrientes)José Luis Sosa (Mercedes) vs Calos Rojas (Monte Caseros)Rocio Caballero (Monte Caseros) vs Micaela Saucedo (Concordia)Ramón “Chito” Alegre (Mercedes) vs Nahuel Miño (Mercedes)Laila Villán (Mercedes) vs Carolina Romero (Concordia)Macarena Castillo (Monte Caseros) vs Estefanía Cirolla (Concordia)La semifinal de hasta 64 kg será entre: Juan Martin Salvia (Corrientes) vs Juan Villagra (Ituzaingó)Y el plato fuerte de la jornada era la final entre:Maxi “Tarzan” Alegre (Mercedes) vs Gustavo “el oso” Maciel (Corrientes)En caso de lluvia el encuentro no se suspende, se traslada a la Sede del Club Atlético y Social APINTA, sito esquina Juan Pujol y Sgto. Cabral.