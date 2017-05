Rivero: “La Gente Está Identificada Con Los Jugadores Porque Están Entregando Todo”.

Comunicaciones ya está en Santa Fe a la espera del tercer juego de una de las semifinales de la Conferencia Norte del Torneo Nacional de Ascenso. El equipo de Mercedes (Corrientes) está al frente 2 a 0 y buscará cerrar esta instancia de visitante en un reducto muy complicado. El partido se juega a las 22 hs y será televisado por DeporTV.

Comu realizó su última práctica el lunes por la noche y en la misma hablamos con Fernando Rivero entrenador del equipo aurinegro. Respecto a lo que viene señaló “creo que va a ser un partido parejo, duro con dos planteles que ya se conocen. Lo más importante para el miércoles es que aparezcan jugadores que aun no han aparecido ofensivamente porque ya las armas principales que nosotros tenemos están sobre marcadas producto del scouting y de los partidos que ya jugamos para poder abrir el goleo viniendo desde atrás.

El domingo lo hizo el Kily Romero pero necesitamos de dos o tres jugadores para que ellos empiecen a repartir la atención defensiva y volvamos a los jugadores franquicia que tenemos para que tengan un poco más de soltura ofensiva. Obviamente tenemos que seguir defendiendo porque ellos son muy peligrosos, pero lo hicimos bien y esperamos repetir el miércoles”.

Sobre el trabajo de la defensa señaló “la idea es tratar a Barovero y Tavarez e intentar controlar a Podestá que en el último juego se nos fue un poco en el poste bajo, que no corran. En líneas generales será tratar de contrarrestar su filosofía de juego que los ayudo a estar donde están.

Dos batallas

Sobre los dos primeros juegos que terminaron con triunfos del equipo mercedeño dijo “lo importante era meter los dos partidos por suerte lo pudimos hacer. El primero fue más ofensivo en cuanto a fluidez, tuvimos bastante juego colectivo y el segundo fue más trabado más defensivo. Lo importante es poder ganar con bajo goleo o con alto y la verdad que los jugadores han demostrado un carácter, una personalidad en el segundo partido tremenda porque por ahí se veía que estaba medio perdido pero en ningún momento bajaron los brazos ni se rindieron, fruto de tanto ir a buscar y buscar terminamos ganando un partido más que complicado con un rival que tiene el mismo objetivo que nosotros por eso esta donde esta”.

Rivero se refirió a la equilibrada definición del juego “nosotros tuvimos la chance y cometimos una falta ofensiva, después lo tuvieron ellos, pudimos terminarlo en el primer suplementario con un tiro solo y no pudimos, pero el no bajar los brazos y no esperar que la suerte caiga de tu lado hizo que hoy estemos dos a cero en la serie contra un gran equipo que es Unión de Santa Fe”.

Por último se refirió al apoyo del público que el domingo llegó al estadio en muy buena cantidad. “La verdad es que fue espectacular –dijo- se involucró como nunca había visto desde que estoy acá. Si bien el viernes hubo gente también pero el domingo superó el número. Esta muy identificada con los jugadores porque se dan cuenta que están entregando todo, pelean cada pelota como si fuese la última y nos pone contento que exista esta sintonía con la gente. Eso es bueno porque en estas instancias se necesita más que nunca”.