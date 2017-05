TNA: Comunicaciones Enfrenta A Unión.

Comunicaciones enfrentará mañana viernes a las 21.30 a Unión de Santa Fe, por una de las semifinales de la conferencia norte del Torneo Nacional de Ascenso.

El juego tendrá al segundo y al tercero de la fase regular buscando un lugar jugar la final de la zona norte. En aquellos partidos Comu se impuso 93 a 70 como local y luego 83 a 75 como visitante.

De todas maneras para jugadores y cuerpo técnico esta es otra instancia y saben que será un duro escollo en el camino al objetivo mayor.

El aurinegro retomó las prácticas el pasado lunes después de haber eliminado el viernes anterior a Villa San Martín de Resistencia en Chaco con un contundente 95 a 48, volcando la serie a su favor por 3 a 1.

Durante esta semana ya pensando en el rival de mañana las prácticas fueron intensas buscando corregir errores que pudieron surgir del juego por cuartos de final y analizando las variantes ofensivas y defensivas a tener en cuenta para enfrentar a Unión. El plantel está completo y sin lesionados de acuerdo a lo manifestado por los integrantes del cuerpo técnico.

Unión de Santa Fe llega a esta instancia tras haber eliminado a Tiro Federal de Morteros por tres juegos a uno. Los santafesinos ganaron dos partidos de local y lograron un triunfo de visitante el pasado viernes. Vienen con una baja, la de Guillermo Aliende que se lesionó y ya no podrá jugar en lo que resta del torneo.

El valor de la entrada será de $ 70 y estarán a la venta una hora antes en el estadio.

La mirada de Nico Lauría

Para Nicolás Lauría uno de los referentes importantes del plantel de Comu “No es fácil Unión, es un equipo con jugadores muy buenos, con un estilo diferente al resto una presión dura de pasar, pero en la fase regular le pudimos ganar los dos partidos. De todas maneras los playoff son diferentes hay que estar enfocado en lo nuestro y tratar de opacar las virtudes de ellos. Si todo sale bien y estamos enfocados los cuarenta minutos de todos los partidos vamos a salir victoriosos”.

Respecto a los partidos previos con Unión dijo “yo no los tengo en cuenta, si le ganamos, una partido en casa por una buena diferencia y después jugando en Santa Fe por la TV un partido que no definía nada y también lo ganamos. En ese momento sin Ariel Pau. Pero los playoff son otra instancia, no nos tenemos que quedar con esos juegos que les ganamos. Al contrario podemos usar para verlos y tratar de mejorar lo que hicimos mal, pero ya te digo ellos vienen con la espina clavada de no habernos podido ganar. Nosotros tenemos que defender la localía y si Dios quiere ganar el juego del viernes para pasar al domingo”.

Sobre el final señaló “estamos bien y llegamos a esta instancia de la mejor manera. Gracias a Dios somos un equipo muy solidario donde no hay una dependencia absoluta de un jugador sino de todos. Si no estamos todos enchufados se nos hace difícil ganar. Necesitamos del funcionamiento del equipo y se nota cuando uno u otro esta caído. Va a ser una serie larga y tenemos que ir partido a partido”.