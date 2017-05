TNA: Ariel Pau: “Con Unión Tenemos Que Imponer Nuestro Ritmo”.

El viernes Comunicaciones iniciará la serie de playoff de la semifinal de la Conferencia Norte del Torneo Nacional de Ascenso cuando enfrente como local a Unión de Santa Fe. Para llegar a esto el aurinegro viene de eliminar a Villa San Martín de Resistencia mientras que su rival dejó en el camino a Tiro Federal de Morteros.

El equipo de Mercedes retomó las prácticas con el plantel completo el pasado lunes y de lo sucedido en la serie por cuartos y lo que viene charlamos con Ariel Pau uno de los jugadores experimentados.

¿Qué análisis haces de lo sucedido hasta acá en playoff?

En la serie con Villa se pudo ver varia caras del equipo, el primer partido jugamos muy bien, el segundo fue muy malo lo que hicimos, y los últimos jugamos en un nivel que hace rato no teníamos.

¿Les costó meterse en el torneo tras el parate de la reclasificación?

No la verdad que en esta serie no nos costó tanto como cuando volvimos en enero después de las fiestas. En enero nos costó bastante volver a agarrar el rito que traíamos pero en estos playoff no nos costó casi nada agarrar ritmo de juego y los supimos llevar muy bien.

¿Villa fue un rival riguroso a la hora de defender?

Ellos se pusieron duros en el segundo partido, que fue cuando jugaron mucho físico. Pienso que se dieron cuenta que la manera que tenían para ganarnos era esa pero bueno los partidos que jugamos en Resistencia no pudieron y sobre todo en el cuarto juego porque en el inicio le sacamos más de 20 puntos y ahí se cerró todo.

¿Cómo será el trabajo de esta semana previa al partido con Unión?

Después de dos días que tuvimos de descanso hoy (lunes) arrancamos pensando en Unión, primero viendo un poco nuestras cosas y a medida que vayan pasando los días vamos a ir viendo lo que hace el rival, pero siempre con el objetivo de ver que podemos mejorar nosotros porque eso es lo que nos dio la llave para pasar el primer cruce de playoff.

A Unión le ganaron dos veces en la etapa regular. ¿Lo tienen en cuenta o esto es otra historia?

Los partidos de playoff son diferentes, pero creo que un estilo de juego en esta instancia no se cambia porque lo que venís haciendo es lo que te permitió llegar donde estas. Yo creo que ellos no van a cambiar mucho, hay que estar preparado porque a ellos les gusta hacer una presión siempre, es un equipo que corre mucho. Nosotros trataremos de jugar a nuestro ritmo y no darles la bola rápido porque eso es lo que ellos quieren.

Por último el escolta aurinegro remarcó la importancia que tiene el público en esta etapa del torneo. “Ojalá que venga más gente con Villa. Nosotros estamos dando todo dentro de la cancha en una instancia que es importante para la ciudad así que esperemos que nos apoyen”.