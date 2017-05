Se Corrió La Segunda Fecha Del Karting.

Con la presencia de una gran cantidad de público, el domingo 30 de abril se corrió la segunda fecha del Campeonato Mercedeño de Karting. El evento fue organizado por la Asociación de Mercedeña de Karting y el Gobierno Municipal de Mercedes

La actividad comenzó con las clasificaciones, luego se disputaron las series y finales de cada una de las categorías. En esta fecha se sumó a las categorías 150 C. C. 170 kg, y 150 C. C. 190 kg, que venían compitiendo desde temporadas anteriores, la categoría 150 C. C. NOVATOS.

En la entrega de premio estuvieron presentes el Director de Deportes, Prof. Nicolás Celser; el Director de Turismo, Lic. Alejandro Di Fant; el Director de Servicios Publico, Rubén Parola; el cargador de la Radio Municipal, Carlos Ferrau y el Coordinador de Eventos del Deporte Motor, Osvaldo Pannunzio.



Ganadores de las finales:



Categoría 150 C. C. 170 kg.



1º Álvarez, Gonzalo ( Nº 01)

2º Benítez, Horacio ( Nº 10)

3º Álvarez, Natalia (Nº 08)

4º Aguerre, Julián (Nº 02)

5º Ramírez, Carlos (Nº 03)



Categoría 150 C. C. 190 kg.



1º Gómez, Tavere (Nº 07)

2º Toledo, Horacio (Nº 04)

3º Aguerre, Nicolás (Nº 8)

4º Díaz Colodrero, Luciano ( Nº 01)

5º Techioli, Eduardo (Nº 23)



Categoría 150 C. C. NOVATOS



1° Elias, Juan José (N° 13)

2° Di fan, Daniel (N° 17)

3° Branca, Florencia (N° 6)

4° Ricotti, Barbara (N° 39)

5° Vargas Speciale, Carlos (N° 90)