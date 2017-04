Este domingo 9 de abril, se correrá la segunda fecha del campeonato mercedeño de karting, en el Autódromo “5 de Julio” de nuestra Ciudad, con entrada libre y gratuita.

Participaran pilotos de distintas lugares del interior provincial. Categorías 150 C. C. 170 kg. y 150 C. C. 190 kg.

Sábado 8 de abril pruebas libres desde las 15:30 hs. domingo 9 de abril a partir de las 13:00 hs, clasificaciones, series y finales.

Organiza: Agrupación Mercedeña de karting y el Gobierno Municipal de Mercedes Gestión Víctor Cemboraín.