Denunciaron A Luis Escotorín De La Liga Mercedeña De Fútbol.

La denuncia fue realizada por Jorge Leoguera luego que su hijo sufriera una lesión mientras se disputaba un parido de fútbol, la misma fue tomada por el fiscal de instrucción y correccional Dr. Adrián Aurelio Casarrubia quien en los próximos días citara al titular de L.M.F..-

Jorge Leoguera dijo antes de hacerle la denuncia hable con Luis pero no me dio ninguna respuesta satisfactoria y en una palabra se abrió de piernas”… el seguro que paga (clubes-jugadores) no cubre una lesión solo el caso que se requiera una intervención quirurgica, lo que me molesto del presidente de la Liga Mercedeña de Fútbol es que cuando mi hijo se lesionó no había una sola camilla y el ambulancia nunca llego por lo que tuvimos que trasladarlo en un automóvil particular.-

Por otra parte Escotorín me dijo: “debes reclamar al club, porque la liga no se hace cargo de nada” y el seguro que se paga cubre únicamente una operación, no tratamientos ni lesiones.. Me molestó mucho que en ese momento a mi hijo lo sacaron caminando y no le colocaron al menos un cuello ortopédico, sentenció Leoguera en la entrevista hecha en el programa conducido por Julio Alejandro Meda.-