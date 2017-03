Comu Busca Confirmar El Segundo Lugar.

Buscando reafirmar su segundo lugar en la tabla de posiciones y recordar la diferencia con el puntero Hindú, Comunicaciones enfrentará el miércoles 22 de marzo a partir de las 21.30 a Barrio Parque de Córdoba, en el marco de una nueva fecha del Torneo Nacional de Ascenso. El partido será dirigido por Pablo Leyton y Nicolás D´anna. El Comisionado será Luis Duarte.

El partido será el último que disputará Comunicaciones como local en la fase regular. Los dirigidos por Fernando Rivero ocupan el segundo en la conferencia Norte tras lograr de local dos triunfos contundentes frente a San Isidro 71 a 48 y Sportivo Las Parejas 103 a 59.

El plantel entrenó sin inconvenientes luego del partido con Las Parejas. La única novedad es la lesión de Ariel Pau (pequeño desgarro) que en principio lo dejaría afuera del equipo hasta la finalización de la fase regular. Según lo manifestado por allegados al plantel tiene para 10 días de recuperación.

Barrio Parque ocupa el sexto lugar (18 ganados y 15 perdidos), viene de ganarle a Unión de Santa Fe 76 a 69 en Córdoba y en el inicio de la gira por el NEA a Oberá 81 a 64.

El valor de la entrada general será de 70 pesos.



Vieta: “no tenemos que confiarnos ante ningún equipo”

El nuevo jugador del club Franco Vieta instalado en la ciudad y tras haber jugado dos partidos señaló “de a poco me voy integrando al grupo y conociendo el juego. Ahora nos quedan tres fechas más que tenemos que ganar para fijar bien el segundo puesto. Son partidos intensos y duros y nos tenemos que preparar bien para lo que viene”.

Respecto a su vuelta al TNA de la mano de Comunicaciones sostuvo “en Sunchales tenía pocos minutos, jugaba muy poco y lo único que quería era jugar más tiempo y poder desarrollarme mejor”.

Sobre el proyecto que lleva adelante Comunicaciones en Mercedes expresó “es una ciudad muy tranquila, acá me tratan muy bien”.

“Es una categoría dura y los play off que se vienen van a ser muy complicados porque hay muy buenos equipos como Hindú que está primero. Es un rival al que me encantaría enfrentar pero para eso hay que prepararse muy bien. No tenemos que confiarnos ante ningún rival porque cualquiera te puede ganar” cerró diciendo.