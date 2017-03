Muy Buen Victoria De Comu Ante Las Parejas.

Comunicaciones le ganó en la noche del jueves a Spotivo Las Parejas por 103 a 59 y logró alcanzar la segunda colocación en la Conferencia Norte del Torneo Nacional de Ascenso.

En un partido jugado ante una buena presencia de público, el aurinegro solo necesitó de un tiempo para marcar la diferencia y quedarse con un juego que si bien en la previa aparecía como complicado por los últimos resultados obtenidos por el equipo santafesino terminó mostrando la realidad de los dos equipos a lo largo del campeonato.

Matías Aristu fue el goleador en Comunicaciones y del juego con 17 puntos.

Desde el inicio del juego Comu marcó la superioridad. Con una buena defensa, fue cerrándole las vías a la visita que en los primeros minutos aprovechaba para meter la pelota en la zona pintada para que definiera Luchi. Sin embargo Comu pudo correr y rápidamente sacó una ventaja de 10 a 4 producto de lo que hacían ofensivamente Lauría (5 pts) y Vieta (9 pts). Así manteniendo esa intensidad el aurinegro fue ampliando la ventaja para cerrar el primer cuarto 24 a 10.

En el segundo período Rivero comenzó a rotar el equipo sin embargo con el aporte de los del banco la dinámica no se resentía y seguía ampliando la ventaja. En la visita los porcentajes sobre todo de tiros externos eran muy bajos. Apenas 1 de 8 en triples. Ya la pelota no llegaba abajo lo que le permitía a Comu recuperar y seguir anotando de contragolpe sin que Las Parejas pudiese lograr un buen balance defensivo. Con un Essengue enchufado tanto en defensa como en ataque y con 19 puntos de ventaja (50 a 31) se fueron al descanso y la sensación que quedaba era que si no mejoraba mucho la visita esto era cosa juzgada.

El tercer cuarto aparecieron los triples de Pau para seguir ampliando las diferencias. A 6.47 del final Comu ganaba 59 a 35. Hubo allí un atisbo de recuperación a partir de la velocidad que le daba al ataque Tarragó que le permitió a la visita meter un parcial de 8 a 3 y colocarse 62 a 43. Rivero pidió minuto y reacomodó las cosas, desaparecieron las desconcentraciones y los tres triples de Aristu marcaron el camino hacia la victoria definitiva, cerrando el cuarto 80 a 46.

En los últimos 10 minutos tanto Rivero como Pujol aprovecharon para darle minutos a los juveniles que hicieron un parcial intenso y con buen goleo para cerrar el juego 103 a 59. Muy buen triunfo de Comu que ahora espera el miércoles a Barrio Parque con el objetivo de seguir manteniendo el segundo lugar en la “Norte”.