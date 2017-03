Divisiones Formativas: Comunicaciones Apuesta A Los Entrenadores Locales.

Uno de los objetivos que se trazó la dirigencia y que contempla el proyecto que lleva adelante Fernando Rivero para el básquet de Comunicaciones es que se vayan formando entrenadores de la ciudad para el futuro. Es por eso, que ante la cantidad de niños y jóvenes que desarrollan la actividad en el club, este año se han incorporado los profesores Ignacio Arreche y Emmanuel Ferreyra quienes junto a Lucio Sánchez (jugador de la entidad) forman parte del cuerpo técnico de las divisiones formativas que dirige el platense Pablo Mattarolo.

Ignacio Arreche es uno de los que llegó este año al club. El apellido denota básquet en Mercedes ya que su padre fue jugador y es dirigente en la ciudad. “Soy entrenador nacional Nivel 1 ENEBA dijo, y estoy a cargo de los premini y mini. El año pasado termine de estudiar y tras la propuesta que me hicieron los dirigentes de Comunicaciones acá estoy. Siempre me gustó el básquet y esta es una buena oportunidad para enseñar pero a la vez aprender. Hay una buena bajada de los técnicos del TNA y eso es bueno”.

A medida que pasan los días se incorporan más chicos nos contó a los entrenamientos que tenemos todos los días desde las 17 hasta las 21 para todas las categorías.

Por su parte Emmanuel Ferreyra está a la espera de recibir su título de Profesor de Educación Física y hasta el año anterior su contacto con el basquetbol era a través de jugar en la primera división. Hoy su rol es de entrenador en el aurinegro. “Fue una sorpresa cuando me llamaron y no dude en decir que sí porque el club tiene un gran proyecto a futuro para el básquet de Mercedes. Además estar acá me aporta mucho para mi formación que fue una de las cosas que más me convencieron para venir a Comunicaciones”.

“Mi trabajo es con las categorías Mosquitos, Pre y Minibasquet pero también voy a colaborar como asistente de Pablo Mattarolo en U 17 y U19”. Respecto a lo que vive actualmente cerró diciendo “muy pocas veces se da que uno pueda tener a gente como el “Tulo” Rivero o los jugadores de tanta jerarquía para aprender, sobre todo en un deporte que es lo que me gusta”.

El más antiguo de los tres en la entidad es Lucio Sánchez. Tras su paso por el equipo que disputó el TNA en la temporada anterior el jugador del club sigue con su trabajo como entrenador de las formativas. “Estoy contento de seguir en el Club, señaló, hemos arrancado con todo y con muchos chicos en las distintas categorías uno de los objetivos que queremos cumplir “.

Por supuesto no dejó de invitar para que más chicos y jóvenes se acerquen a la institución. “Ojalá que vengan muchos más y se acoplen a los que ya están para que el trabajo que estamos haciendo cada vez sea más importante” .

Para cerrar destacó las novedades para este 2017. “Por suerte tenemos más horarios y el club armó una cancha al aire libre que nos permite trabajar mejor y perfeccionar aún más a los chicos. Se nota mucho la cantidad de chicos nuevos –casi 30 por categoría-. El hecho de tener un plantel jugando el TNA ayuda mucho para que tengan como espejo a esos jugadores y se acerquen al club”.