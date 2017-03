Villa Ángela Le Ganó Claramente A Comu.

Dejando evidenciada la paridad que existe entre varios de los equipos de la zona Norte, Villa Ángela le ganó 76 a 61 a Comunicaciones en un partido correspondiente a una nueva fecha de la conferencia Norte del Torneo Nacional de Ascenso.

Cequeira con 18 puntos y Zago con 16 fueron los goleadores del equipo chaqueño que suma su segunda victoria al hilo. Por el lado de Comu el goleador fue Cristian Romero con 14.

Basado en un trabajo defensivo casi perfecto, no dándole espacio para el tiro externo a Comunicaciones y cerrando las posibles vías hacia los internos, Villa Ángela fue edificando este triunfo que terminó siendo por 15 puntos.

En el primer cuarto arrancó mejor el local, con un buen trabajo defensivo no permitiendo que jugaran con comodidad los internos de la visita. Fue así que con el correr de los minutos fue sacando una diferencia que al final fue de 10 puntos 22 a 12. Corriendo la cancha cuando pudo y con goleo repartido el local parecía encaminar el juego hacia donde le convenía.

Sin embargo los dirigidos por Ramella mejoraron defensivamente en el segundo período y comenzaron a hacer el partido que habían planeado. Una defensa intensa sobre los perimetrales del local para bajarle sustancialmente el goleo.

Poco a poco fue apareciendo en la conducción Cequeira y así Villa Angela fue achicando la diferencia hasta que logró pasar al frente(33-34) a 2.19 del final. Desprolijos y erráticos el resultado que se mantuvo hasta el cierre pese a tiempo que quedaba por jugar.

El tercer cuarto no fue diferente. Parejo, mucha defensa y sin muchas ideas ofensivas Villa Angela se mantuvo arriba en el marcador. A falta de 55 segundo con un triple de Pau, Comu se puso a 3 pero a la vuelta Zago que empezó a aparecer con el tiro externo volvió a 6 la diferencia para terminar la visita arriba 53 a 47 con dos libres de Spalla.

Nada estaba dicho pero se notaba que a Comu se le hacía cuesta arriba. Apareció Cequeira para perforar con sus penetraciones la defensa que planteaba el aurinegro y cuando no era el perimetral, era Zago el que desde la línea de tres sumaba. A falta de 4 minutos la visita ganaba por 10 (64 a 54) y encaminaba el juego hacia la victoria sobre todo porque no aparecía fuerza anímica en el local para revertir el resultado. Solo Romero aportaba desde la zona pintada pero eso no alcanzaba. Así las cosas Villa Angela amplió la diferencia y se quedó con el juego merecidamente por 76 a 61.

Ahora en Comu será tiempo de analizar lo sucedido y esperar el juego del sábado con San Isidro a las 21.30 en el segundo de los cuatro partidos que tendrá como local.